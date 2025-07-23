本周可能有雙颱　模擬路徑曝

▲目前西北太平洋很熱鬧。（圖／翻攝cyclonicwx）



記者陳俊宏／台北報導

本周可能有雙颱！中央氣象署預報員張承傳表示，熱帶性低氣壓今天有機會變輕度颱風，預估朝台灣東北方外海到琉球中間通過；另一顆更遠在關島附近的熱帶系統，也有機會變颱風，形成還要1、2天，預估往日本方向前進。

▼目前西北太平洋有TD09（原薇帕颱風）、TD10、熱帶擾動98W、99W。（圖／翻攝JTWC）



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氣象專家賈新興在臉書指出，要關注熱帶性低氣壓的發展及移動趨勢，未來一周的天氣系統主角，就是這活躍季風低壓區中的熱帶系統發展了，請隨時留意最新預報資訊。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，熱帶低壓今有機會變颱風，朝台灣東北方外海到琉球中間通過，周四、周五最靠近。至於是否可能發颱風警報，他提到，要看之後路徑有無南偏，或暴風圈有無擴大，還要再觀察。

▼最新熱帶低壓潛勢路徑預報圖。（圖／氣象署）

張承傳說，周四、周五熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，北海岸、北部降雨增多，雨勢比較大，有短暫陣雨或雷雨，東北部、中南部有局部短暫陣雨或雷雨，東部、東南部午後有雷陣雨。

張承傳指出，另一顆更遠在關島附近的熱帶系統，也有機會變颱風，形成還要1、2天，預估往日本方向前進。