日本關稅降至15%　綠黨團嘆台灣團隊壓力倍增：盼國人給支持

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國總統川普宣布，日本對等關稅降至15％，並對美國開放其市場，包括允許汽車、卡車、稻米及其他農產品進入。而台灣關稅尚未定案，行政院副院長鄭麗君、經貿談判代表楊珍妮等人本週將再度赴美進行第四次協商。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（23日）表示，這代表談判仍是ing、進行式，日本關稅15%，除了讓大家關心台灣關稅到底幾%，心態上訂出更高目標，談判團隊壓力也會越大，現在就是為談判團隊加油，期待好結果。

美國總統川普宣布，美日已完成「或許是史上最大」的協議，除了對等關稅稅率將降至15％以外，日本將向美國投資高達5500億美元，日本也將對美國開放其市場，包括允許汽車、卡車、稻米以及其他農產品進入。

對此，吳思瑤上午在立院受訪表示，日本關稅從25%降到15%，從揭露消息看到日方對美方做出很多讓步，包括汽車、稻米產業，日本選擇讓步，獲得15%關稅的談判結果，當然都尊重。

吳思瑤指出，現在大家也都關心台灣對美關稅談判進展如何，「鄭麗君又即將啟程，再次進行談判，代表談判仍然是ing、進行式，所以對美關稅談判還在進行中，我們沒有任何臆測，也不做其他推敲」，只希望全國上下能不分黨派，為談判團隊提供最大助力跟後援，「我們一定要給談判團隊最大支持」。

吳思瑤坦言，當然日本關稅最終拍板15%，可能會造成大家更高期望值，台灣關稅到底落在幾%？這是社會可想見的，也當然談判團隊承擔壓力會越來越大，談判過程一切非常艱辛，要顧及國家整體利益、產業發展、糧食安全、國民健康。

吳思瑤強調，談判絕對不是容易的事，在這段時間等待結果出爐前，無論如何就是支持，也期待是正向結果。過高期待或日方結果出來後，大家心態上可能會訂出更高的目標，「我想鄭麗君副院長真的辛苦了，我們就是為她加油，期待好結果」。