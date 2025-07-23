日美「鋼鋁關稅維持50%」！　石破茂：不排除親自跟川普會面

▲日本首相石破茂和美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普稍早宣布，與日本就關稅問題達成協議，雙方對等關稅統一調整為15%。對此，日本首相石破茂表示，這是自今年2月以來，以國家利益為出發點的談判成果。此對等關稅適用於汽車與其他產品，但日本政府內部人士則透露，鋼鐵與鋁材的關稅仍維持6月調漲後的現狀50%。

根據《日本放送協會》報導，經過數月談判，美國總統川普22日宣布美日最新關稅談判結果，其中對等關稅稅率將降至15%，而汽車關稅則從現行25%的額外關稅減半至12.5%，再加上原本2.5%的稅率，合計調整為15%。

對此，石破茂表示，這項協議不僅有助於日美兩國創造就業機會，還能共同打造優質產品，並攜手在全球發揮更多正面影響。他相信，這樣的合作有助於日本未來在國際社會中扮演更加關鍵的角色。

針對是否將就協議內容與會談，石破強調，必要時將透過電話會談，同時也不排除親自前往美國與川普會面。

另一方面，日本政府相關人士也透露，這次日美達成的協議中，也包含農產品部分，特別是針對稻米的進口比例。雖然日本維持目前每年約77萬噸的外國米「最低進口配額（ミニマムアクセス）」免關稅制度，但實際上將提高來自美國的進口比例。

此外，川普5月31日宣布，將鐵鋁製品的附加關稅提高至50%，而根據最新的關稅協議，雙方已就鐵鋁製品的稅率達成共識，維持現有50%的稅率。