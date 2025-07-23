台鹽通過ISO 14064-1查驗　成為泛公營食品業減碳先驅

▲台鹽公司獲頒ISO 14064-1溫室氣體查驗證書，由董事長丁彥哲（左）代表受獎。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對極端氣候與碳排挑戰，台鹽公司再創永續里程碑，於2025年6月正式通過ISO 14064-1組織型溫室氣體盤查查驗，成為泛公營食品業領先導入碳盤查與減排作業的先驅，展現企業實踐淨零目標的決心與行動力。

台鹽公司指出，歷時3年推動組織型碳盤查，涵蓋總公司、通霄精鹽廠、生技保健廠、七股鹽山、研發處、生技妝品廠、進口鹽儲運所及台鹽綠能公司等8個事業體，由40餘名永續種子同仁執行，盤查溫室氣體排放涵蓋範疇一至三，並由第三方機構台灣大電力研究試驗中心完成查驗，確認揭露過程公正透明。

台鹽早於2022年比法規提前5年展開全公司組織盤查制度，成功掌握各工廠碳排熱點，尤以通霄精鹽廠盤查後積極進行製程改善，有效降低年排放量，為產業示範永續生產的實踐案例。台鹽董事長丁彥哲強調，這不僅是取得查驗證書，更象徵企業轉型的新階段。

台鹽後續將推動標竿產品碳足跡盤查與減碳目標設定，並建立公司級水資源管理政策與減量目標，善用海洋資源、回饋環境，實踐品牌理念。未來將持續以具體作為回應氣候風險，為消費者打造乾淨、安全、永續的生活環境。