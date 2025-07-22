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掏空台鹽4億！前董座陳啓昱「政商關係良好」　再延押禁見2月

▲陳啓昱近日因突發「無法排尿」，遭戒具戒護送醫，他對延押禁見提出抗告亦遭法院駁回。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南地院今日裁定台鹽公司前董事長陳啓昱，與共同被告蘇坤煌、蘇俊仁3人延押2月。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良、潘鳳威／台南報導

涉台鹽綠能弊案的台鹽公司前董事長陳啓昱，自去年11月羈押至今已逾8個月，期限將於7月26日屆滿。台南地方法院今(22)日駁回陳啓昱與被告蘇坤煌、蘇俊仁3人具保停押聲請，裁定自7月27日起延押2個月，並禁止接見通信。

陳啓昱被控在擔任台鹽董事長期間，涉嫌與不動產開發業者勾結，圖利民間廠商並藉機掏空台鹽，讓台鹽及旗下綠能公司損失近4億元。台南地檢署依違反《證券交易法》及《公司法》等罪嫌起訴，並具體建請法院判處12年有期徒刑。目前在台南地院審理，惟陳啓昱自2024年11月收押禁見至今逾8個月，收押期限將於7月26日屆滿。

台南地院本月15日開庭，由法官楊書琴詢問陳啓昱對延押的看法，陳啓昱明確表示希望法官能准他交保。陳的律師則指出，自2025年2月起訴後，因案卷龐大，閱卷需排隊久候，加上接見時間有限，陳的辯護權難以充分落實。律師並強調，陳患有攝護腺問題，曾因排尿困難獲准戒護就醫，希望法官能保障陳之辯護權。另法院對陳交保有疑慮，可考慮高額交保金、限制住居出境、甚至加裝電子腳鐐等方式，期盼讓陳在不羈押的情況下備戰訴訟。

檢方當庭反對陳交保指出，陳在檢方偵查階段一度坦承犯罪，但在法院審理時卻又翻供，且涉及7年以上重罪，加上2024年曾經未報到遭通緝，足見具逃亡事實。檢方強調，陳之政商界關係密切，外界資源豐富，具逃亡實力與動機，且仍有串證可能，堅持請法官繼續延押。

台南地方法院今日裁定陳啓昱、蘇坤煌、蘇俊仁3人，自7月27日起延長羈押2月，並禁止接見、通信。3人具保停止羈押聲請均駁回。
 

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