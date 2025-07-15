涉台鹽綠能案收押逾8個月　前董座陳啓昱求交保合議庭另裁定

▲台南地院15日對台鹽綠能弊案前董事長陳啓昱延押案開庭，陳啓昱當庭請求交保，檢方則堅絕反對交保，法官最後諭知由合議庭書面裁定。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

涉台鹽綠能弊案的台鹽公司前董事長陳啓昱，2024年11月收押禁見至今逾8個月，期限將於7月26日屆滿，台南地院15日開庭訊問陳啓昱及律師意見，陳當庭請求交保，律師則提出辯護權保障、健康因素，及高額交保、電子腳鐐等替代方案，盼法院予以交保，檢方堅絕反對交保，法官諭知交由合議庭書面裁定是否延押。

陳啓昱被控在擔任台鹽董事長期間，涉嫌與不動產開發業者勾結，圖利民間廠商並藉機掏空台鹽，讓台鹽及旗下綠能公司損失近4億元。台南地檢署依違反《證券交易法》及《公司法》等罪嫌起訴，並具體建請法院判處12年有期徒刑。目前在台南地院審理，惟陳啓昱自2024年11月收押禁見至今逾8個月，收押期限將於7月26日屆滿。

台南地院15日的開庭，由法官楊書琴詢問陳啓昱對延押的看法，陳啓昱明確表示希望法官能准他交保。陳的律師則指出，自2025年2月起訴後，因案卷龐大，閱卷需排隊久候，加上接見時間有限，陳的辯護權難以充分落實。律師並強調，陳患有攝護腺問題，曾因排尿困難獲准戒護就醫，希望法官能保障陳之辯護權，另法院對陳交保有疑慮，可考慮高額交保金、限制住居出境、甚至加裝電子腳鐐等方式，期盼讓陳在不羈押的情況下備戰訴訟。

檢方當庭反對陳交保指出，陳在檢方偵查階段一度坦承犯罪，但在法院審理時卻又翻供，且涉及7年以上重罪，加上2024年曾經未報到遭通緝，足見具逃亡事實。檢方強調，陳之政商界關係密切，外界資源豐富，具逃亡實力與動機，且仍有串證可能，堅持請法官繼續延押。

陳的律師則辯稱陳並非刻意逃亡，而是當時需處理財務問題與個人事務，之後有主動聯絡律師向南檢報到，陳並非「惡意潛逃」，法律攻防應回歸證據攻擊與交叉詰問，不該長期藉收押被告，而剝奪辯護機會。

法官最後諭知，全案是否延押將由合議庭合議後做出書面裁定，並將裁定結果通知當事人。