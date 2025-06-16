民股控台鹽掏空台綠資產　提告董事長、總經理圖利+背信

▲14位民股股東16日下午委託律師楊申田前往台南地檢署，控告台鹽綠能董事長李傑翰、總經理林昇慧及多位董事涉犯圖利、證交法特別背信罪。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

國營企業「台鹽綠能」公司遭14位民間股東聯手指控，涉嫌以不實財務資訊操作，低價強行併吞台綠的民間股權，好將臺鹽綠能併入台鹽企業，14位民股股東16日下午委託律師楊申田前往台南地檢署，控告台鹽綠能董事長李傑翰、總經理林昇慧及多位董事涉犯圖利、證交法特別背信罪嫌，要求檢調全面介入調查，目前台南地檢署已受理偵辦。

台綠民股股東指出，台綠由台鹽控股66.75%，其餘33.25%由民股股東持有，自2024年5月股東會改選後，董事會全數由台鹽主管兼任，台鹽副總經理李杰翰擔任台綠董事長，企發處副處長林昇慧則擔任總經理。台綠股東們控訴李、林2人利用職權隱匿台綠資產、誤導股東、壓低股價，為台鹽低價併吞台綠鋪路。

其中關鍵爭議在於，台綠位於台南北門的「渡子頭案場」，早在2022年就完成由台鹽企發處主導的可行性研究，報告指出該案場開發後估值高達77億元。然而，林昇慧在股東會上卻公開表示：「案場都在總量管制區內，無法開發」，刻意隱瞞渡子頭案場不在管制區之事實，導致評價嚴重失真。更甚者，台綠尚與多家綠能業者簽有20年土地及漁場管理合約，未來收益預估逾6億元，卻未列入資產計算，營造台綠虧損假象。

台綠民股亦揭露，2025年3月台綠竟將位於「總量管制區」的台區段案場公開標售，且註明「不得退標」，與林昇慧聲稱「管制區不能開發」說法自相矛盾。標售案中，開發利益將流向該區土開商美光開發公司，而該公司董事長吳啟章，正是李杰翰昔日於台鹽任職時的長官。台綠股東質疑，此案是否涉及圖利特定人士，請檢調調查是否有利益輸送。

此外，台綠民股指控台綠董事會在5月26日強行召開股東會，欲以0.973元超低價格回購33.25%民股股權，強制推動民股合併。李杰翰與林昇慧不僅誤導股東，更在董事會中提案出售台綠具穩定收益的自有案場，由台鹽收購，藉此將固定收益轉入母公司，卻讓台綠本體經營風險大增，侵害台綠民股權益。

台綠民股更痛批，自董事會全數由台鹽主管接管後，台綠淪為酬庸平台。台鹽員工兼任台綠職務可月領約8千元補助，原有綠能專業人員遭替換，企業治理形同空轉。林昇慧在股東會更稱「台綠財務困難，收購是為了不讓股東再損失，由台鹽承擔，是企業社會責任」，此番言論與其實際操作顯然背道而馳。

聯合提告之14位民股股東合計持有25.9%股權，已超過民股過半，表示不排除進一步提起民事求償訴訟。他們強調，台鹽作為國營企業，不應成為少數高層圖利與酬庸的平台，更不應掏空子公司資產以肥台鹽本部，呼籲檢調等單位徹查此案，勿讓歷史重演。

據了解，2019年台綠募集民股時，除台綠員工以每股13-14元左右認購台綠股票外，並對外讓民間以每股13元左右購買台綠股票，如今台綠董事會欲以每股0.973元，不到1元的超低價格回購33.25%民股股權，強制推動民股合併，所有民股股東氣得跳腳表示難以接受，民股股東表示台綠要回購民股股票，願以每股15元讓台綠回購，而6月16日是申請回購表示意見最後1天，台綠民股表示已將相關文件送交台綠，表達民股對於回購股票價格每股15元的立場。由於雙方價格相差太大，預料將由台綠向法院聲請裁定合理回購民股價格，將是另一場民事訴訟。