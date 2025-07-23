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Fed主席鮑爾遭逼宮！　財長：沒有理由要求立即辭職

▲聯準會（Fed）主席鮑爾飽受批評。（圖／路透）

▲聯準會（Fed）主席鮑爾飽受批評。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）繼日前呼籲對聯邦準備理事會（Fed）進行全面檢討後，22日接受媒體專訪時表示，他不認為有必要要求Fed主席鮑爾（Jerome Powell）立即辭職。儘管川普政府對鮑爾施壓日益升高，貝森特的最新說法顯示，目前尚無計畫提前更換聯準會領導人。

貝森特接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）專訪時指出，「沒有任何跡象顯示他應該現在立即下台。」他強調，鮑爾任期將於2026年5月屆滿，如果本人願意，他應該完成任期，但他也補充，「若他選擇提早離任，我也會支持。」

就在前一天，貝森特才透過社群平台X發文，指責Fed的職權已逐漸擴張至超出核心使命的範圍，呼籲展開「對其非貨幣政策操作的徹底內部檢討」。他表示，「Fed的獨立性，是支撐美國經濟穩定與持續成長的基石，但這項自主治理正在受到威脅。」不過，貝森特並未進一步說明他所指的「偏離使命」具體包括哪些政策領域。

另一方面，美國總統川普也對鮑爾表達強烈不滿。他近來多次批評聯準會未能及早降息，甚至對其25億美元的總部翻修計畫提出抨擊；然而川普22日向媒體表示，「我覺得他做得很糟糕，但無論如何，他很快就會下台了。」並坦言目前仍不打算提前解職鮑爾。

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