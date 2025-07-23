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白宮今將公布「新AI重磅計畫」　政策大轉向美國技術出口全球

▲OpenAI。（圖／路透）

▲OpenAI。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

路透社取得的一份文件顯示，美國白宮將於23日公布一項重磅計畫，旨在推動美國人工智慧（AI）技術出口至全球，並同時對國內被視為限制過度、導致AI發展受阻的州級法規採取反制行動。此舉標誌著美國在AI政策上，從以拜登政府的限制、監管為主的模式轉向以發展與全球擴張為核心的新戰略。

根據路透社查閱的計畫草案摘要內容，白宮將宣布禁止聯邦AI資金流向那些對AI技術設下嚴苛限制的州，並指示聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission，FCC）檢視州級規範是否違背聯邦原則。此外，該草案也提及一項重要推動方向，即推廣開源（open source）與開放權重（open weight）的AI技術。

草案中指出，美方將透過全端開發（full-stack deployment）計畫，結合由商務部主導的資料中心方案，積極推動AI技術對外輸出。這項國家級計畫的宗旨之一，是以AI技術創造就業、推動產業創新，並強化美國勞工的能力與競爭力。

美國智庫「新美國安全中心」（The Center for a New American Security）研究員艾根（Janet Egan）指出，這份草案意味著美方AI政策從拜登（Joe Biden）政府時代以「限制」為核心的策略，轉變為聚焦「如何建立並傳播支撐全球的AI基礎設施與技術」的新階段。

儘管白宮此計畫重點在於推動AI的全球擴展，摘要內容也強調將「防範AI遭濫用，並為未來潛在風險做好準備」，顯示美方仍不忽視AI帶來的挑戰。

美國總統川普1月已下令聯邦政府擬定一套全國性策略，目標是讓「美國成為AI世界之都」，同時鬆綁會阻礙AI快速擴張的監管規則。即將公布的報告內容亦納入國家安全會議（National Security Council，NSC）的意見。

川普預定將在23日的「贏得AI競賽」（Winning the AI Race）活動中發表重要談話。該活動由AI與加密貨幣專家塞克斯（David Sacks）以及知名科技播客「All-In」主持人共同籌辦，預期將成為川普在AI政策布局上的一大亮點。

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