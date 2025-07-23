川普擬訪中見習近平　克宮：普丁不排除在北京會面

▲美國總統川普與中國國家主席習近平有望在「不久的將來」會面。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普22日表示，他在「不太久的將來」可能訪問中國，強調美中關係良好；此外，針對菲律賓與中國的外交互動，川普表示，過去菲律賓有些過於傾中，但「現在已經回到我們這邊了」，而他也不介意菲律賓和中國打交道，甚至認為菲律賓應該和中國打交道。

川普當天在白宮接待來訪的菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.），兩人舉行雙邊會談並共同出席記者會。小馬可仕是川普回鍋白宮以來，首位會晤他的東南亞領袖。

針對媒體詢問是否規劃訪問中國，以及是否可能在訪中期間與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會晤，川普回應表示，中國國家主席習近平已發出邀請，「我們有很多會談可能進行」，並補充說，「我可能在不太久的將來訪問中國，我們很快就會做出決定」。

克里姆林宮日前曾表示，若普丁與川普於9月同時現身北京，不排除雙方可能會面。

被問及如何在美中之間取得外交平衡，小馬可仕則重申，菲律賓的外交政策立基於獨立自主原則，「我們最關心的是保衛自身領土與行使主權」，並強調菲國與美國「始終是最堅強的夥伴」。他補充道，菲律賓也持續與理念相近的國家建立聯盟與多邊合作關係。

川普隨後表示，他完全不介意菲律賓與中國互動，小馬可仕「必須做對國家最好的事」。川普稱美國與中國的關係也相當良好，並重申中方正在釋出「磁鐵」般的姿態。他補充道，「過去菲律賓或許有些傾中，那不是件好事，但現在他們回到我們這邊了。不過，我也認為他們應該與中國保持往來。」

菲中兩國近年來在南海爭議水域衝突不斷。菲律賓依據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS），主張擁有從本土向南延伸200海里內的專屬經濟海域資源，但與中國依據「10段線」提出的廣泛主權聲索重疊。

為強化雙邊軍事合作，小馬可仕日前也在五角大廈與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）會晤。赫格塞斯承諾將強化對菲律賓的軍事支援，包括部署先進飛彈與無人機系統，以嚇阻中國在南海區域的擴張行為。