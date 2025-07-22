館長再登央視！雙臂成「隱形翅膀」刺青全被打碼　本人反應曝光

▲館長再登央視雙臂被打碼。（圖／翻攝自館長YT頻道，下同）

記者閔文昱／綜合報導

網紅「館長」陳之漢日前出席國民黨舉辦的「全國青年沙龍論壇」，發表多段兩岸相關言論，提及「台灣96%都是中國人」、「我們是中國人，為什麼要當美國人的狗」等看法，引起社會關注。活動畫面隨後被中國官媒《央視》引用播出，但因館長手臂布滿刺青，新聞畫面中他的雙臂全程遭打馬賽克處理，畫面一出隨即在網路引起熱議。

館長雙臂被打碼的畫面流出後，不少中國影音平台網友發揮創意，留言戲稱這雙被打碼的手臂為「隱形的翅膀」、「無臂阿館」，更有網友笑說「這手臂給我整笑了」、「央視小編太辛苦」，貼文與彈幕大量湧現。而台灣網友也在社群平台發表看法，認為央視這樣處理刺青畫面並不意外，甚至有人戲稱那對手臂看起來像「穿了馬賽克袖套」。

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對於自己再度登上央視且畫面經過處理，館長21日晚間在直播中表達自豪之情，直言，「14億同胞，現在應該有一小部分注意到我了。」對於打碼處理，他也表示能理解，「這我理解，這是人家的法律」，並補充說道，「那是國家電視台，不好上、不好上」，強調央視具有相當大的影響力，許多網紅或藝人都未必能登上。

根據中國影音平台上部分網友解釋，刺青畫面遭打碼主要與當地價值觀與媒體審查標準有關，為避免未成年觀眾模仿，部分媒體對於有明顯刺青的人物會加以模糊處理。雖然並非法律硬性禁止，但在官方宣傳畫面中通常會避免出現類似形象。