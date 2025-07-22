　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

館長再登央視！雙臂成「隱形翅膀」刺青全被打碼　本人反應曝光

▲館長再登央視雙臂被打碼。（圖／翻攝自館長YT頻道）

▲館長再登央視雙臂被打碼。（圖／翻攝自館長YT頻道，下同）

記者閔文昱／綜合報導

網紅「館長」陳之漢日前出席國民黨舉辦的「全國青年沙龍論壇」，發表多段兩岸相關言論，提及「台灣96%都是中國人」、「我們是中國人，為什麼要當美國人的狗」等看法，引起社會關注。活動畫面隨後被中國官媒《央視》引用播出，但因館長手臂布滿刺青，新聞畫面中他的雙臂全程遭打馬賽克處理，畫面一出隨即在網路引起熱議。

館長雙臂被打碼的畫面流出後，不少中國影音平台網友發揮創意，留言戲稱這雙被打碼的手臂為「隱形的翅膀」、「無臂阿館」，更有網友笑說「這手臂給我整笑了」、「央視小編太辛苦」，貼文與彈幕大量湧現。而台灣網友也在社群平台發表看法，認為央視這樣處理刺青畫面並不意外，甚至有人戲稱那對手臂看起來像「穿了馬賽克袖套」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲館長再登央視雙臂被打碼。（圖／翻攝自館長YT頻道）

對於自己再度登上央視且畫面經過處理，館長21日晚間在直播中表達自豪之情，直言，「14億同胞，現在應該有一小部分注意到我了。」對於打碼處理，他也表示能理解，「這我理解，這是人家的法律」，並補充說道，「那是國家電視台，不好上、不好上」，強調央視具有相當大的影響力，許多網紅或藝人都未必能登上。

根據中國影音平台上部分網友解釋，刺青畫面遭打碼主要與當地價值觀與媒體審查標準有關，為避免未成年觀眾模仿，部分媒體對於有明顯刺青的人物會加以模糊處理。雖然並非法律硬性禁止，但在官方宣傳畫面中通常會避免出現類似形象。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 7359 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
館長再登央視！雙臂成「隱形翅膀」刺青全被打碼
魔鷹貢獻勝利打點　台鋼7：1勝統一獅
趙少康喊關稅32%！中經院長建議：有內線可做空
催公文「市長室秘書」是誰　柯文哲虧檢方變網軍
首例！上櫃生技股後天起打入全額交割　原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

館長再登央視！雙臂成「隱形翅膀」刺青全被打碼　本人反應曝光

快訊／台北當代藝術博覽會突宣布：2026年活動停辦

很多人都會！吃飯1壞習慣恐罹癌　醫師警告：食道癌風險高90％

LINE「16款免費貼圖」限時下載！神秘貓、快樂鵝鵝們

追星族小心中招！「拓元售票」來電要退款　官方急揭詐騙陷阱

批台師大「只是應付社會情緒」　人本：應終身解聘周台英

女友借錢買手機！男玩笑喊「做一次3000」後悔了：怎麼辦

蛋價凍漲遭質疑「政治干預」　農業部駁斥：不可能

快訊／系教評會決議解聘周台英　系主任：盼符合社會期待

超音波檢出454人肝異常...15人疑肝癌　嘉基曝「3分鐘」能救命

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

【超驚險】遊覽車過彎卡山路　33乘客卡半路嚇壞

【鏡頭女王】李多慧明星賽「Wink」神回眸！本人親回：我全都找得到

【暖男變渣男XD】悍將崔維斯幫安芝儇綁鞋帶　南珉貞猛虧：真的是渣男XD

【下架柯總召】「悍草」蛋洗民進黨中央　2男到案認「對時事不滿」

【富邦「JUJU寶貝」吃醋】陳晨威光速抱抱安撫！Julia比出心碎QQ

館長再登央視！雙臂成「隱形翅膀」刺青全被打碼　本人反應曝光

快訊／台北當代藝術博覽會突宣布：2026年活動停辦

很多人都會！吃飯1壞習慣恐罹癌　醫師警告：食道癌風險高90％

LINE「16款免費貼圖」限時下載！神秘貓、快樂鵝鵝們

追星族小心中招！「拓元售票」來電要退款　官方急揭詐騙陷阱

批台師大「只是應付社會情緒」　人本：應終身解聘周台英

女友借錢買手機！男玩笑喊「做一次3000」後悔了：怎麼辦

蛋價凍漲遭質疑「政治干預」　農業部駁斥：不可能

快訊／系教評會決議解聘周台英　系主任：盼符合社會期待

超音波檢出454人肝異常...15人疑肝癌　嘉基曝「3分鐘」能救命

「一下班就來掃街」盧秀燕請假2天半原因曝！反惡罷力挺3子弟兵

中華隊世大運男子鈍劍團體賽遭逆轉　無緣挺進4強

陸5歲童脖子長肉疙瘩　就醫竟確診「癌症晚期」

快訊／溪水暴漲16人受困耳無溪4天　搜救人員架繩橫渡

葉元之遭裁罰不忍了　出面澄清事件始末：前助理妻檢舉2次

館長再登央視！雙臂成「隱形翅膀」刺青全被打碼　本人反應曝光

魔鷹銜哀重返球場貢獻勝利打點　台鋼火力猛攻7：1勝統一獅

推AI新十大建設！國發會將投入千億創投基金　創造7兆產值

關穎看GD演唱會被控「用手肘推人」　親揭真相反爆：遭大明星保鑣亂推

趙少康喊關稅32%！中經院長嘆「鬼故事太多」建議：有內線可做空

Joeman激瘦30公斤變歐巴　我媽叫我不要再瘦了

生活熱門新聞

快訊／范斯高颱風估明天生成！日氣象廳發烈風警報　最新路徑曝

可能有雙颱！　最新預測曝

高醫董座爆不倫3／優秀醫護攀上高位全變調　小港醫院員工猛爆馮明珠黑料

新北家具工廠爆停業！內部訊息曝光

台灣「遊樂園大黑馬」低調崛起！打敗劍湖山、六福村

高醫董座不倫小港醫院副院長　高調同居直擊

準范斯高颱風「不排除發海警」　後天北部雨勢增

賓賓哥宣布暫停直播！

今全台有雨　可能有颱風變天時間曝

一周可能2颱風　彎過台灣最新路徑曝

台灣獼猴進化了！　「偷吃離開前1動作」令人驚呼

柯文哲再延押2個月！律師點3關鍵「有什麼好意外？」

擁30年歷史！「這間丹丹漢堡」要搬家了

女兒PO「烤焦貝果」害母遭解雇：讓妳留案底

更多熱門

相關新聞

孫生不爽媽吃霸王餐！　「付了N百次」氣到發抖

孫生不爽媽吃霸王餐！　「付了N百次」氣到發抖

網紅「反骨男孩」前成員孫生日前深陷性騷擾風波，社群動向受到外界關注，今（22）日他透過IG限動發文，抱怨媽媽又吃霸王餐，讓他感到相當不滿，「我媽真的讓我氣到發抖。又吃霸王餐，還吃這麼貴，幫她付了N百次，心好累。」

簡簡宣布分手後發新歌　tag鄧佳華道歉

簡簡宣布分手後發新歌　tag鄧佳華道歉

盲測5間網紅店青茶　內行驚：廖老大最好喝

盲測5間網紅店青茶　內行驚：廖老大最好喝

館長喊726要革命「讓全台灣變中國人」　吳思瑤：藍白同意嗎？

館長喊726要革命「讓全台灣變中國人」　吳思瑤：藍白同意嗎？

22歲陸抗癌正妹網紅過世…遺言惹哭粉絲

22歲陸抗癌正妹網紅過世…遺言惹哭粉絲

關鍵字：

網紅館長兩岸央視社會

讀者迴響

熱門新聞

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

台中五口命案今火化　將樹葬長眠

甜筒插乳溝　她買土耳其冰淇淋遭性騷

威廉、哈利20歲表妹驚傳身亡　現場有槍

快訊／范斯高颱風估明天生成！日氣象廳發烈風警報　最新路徑曝

黑幫大哥女兒如廁遭偷拍　怒朝對方家長丟杯子

計程車遭灑水車攔腰撞上　男乘客當場斷氣

17歲少女奔前男友社區被趕出　竟遭色警衛侵犯

可能有雙颱！　最新預測曝

高醫董座爆不倫3／優秀醫護攀上高位全變調　小港醫院員工猛爆馮明珠黑料

性感女神疑「真空出席」白襯衫洩身材　粉絲震驚

女星「闖」飛機駕駛艙拍照挨轟

即／台中24歲男12樓墜落亡　母也送醫

人夫出軌2女師：吸到發出「素素聲」才像日本人

快訊／宜蘭蘇澳民宅大火！　1男、孕婦送醫宣告不治

更多

最夯影音

更多

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【賺到！】球迷看明星賽手機掉外野...曾頌恩幫忙撿還附自拍XD

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面