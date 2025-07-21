22歲陸抗癌正妹網紅過世　她留下遺言：幫我吃新上市的冰淇淋

▲抗癌正妹「呆呆羊」過世。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國22歲抖音抗癌網紅「呆呆羊（本名詹臻）」近日因骨癌晚期（骨肉瘤肺轉移）去世。她在離世前留下一封告別信，信中寫道，「我已化作掠過你們髮梢的微風，變成夜空中最執著閃爍的星星…替我嚐一口新上市的冰淇淋，好好生活。」該封信也惹哭一票粉絲。

▲「呆呆羊」生前模樣。（圖／翻攝自微博，上同）

據《九派新聞》報導，呆呆羊抗癌1610天，最終於2025年7月18日15點06分離開人世。呆呆羊17歲高二晚自習時，突發腿部劇痛，兩週後確診骨肉瘤三期，發生率僅百萬分之三。她經歷40次化療、20次放射治療、25次免疫治療、4次肺部切除手術，右腿置換鈦合金關節。

呆呆羊長期臥床，多次與死神擦肩，最瘦時體重不足35公斤。家人自費醫療超百萬元，賣房負債，曾靠直播帶貨籌款，但曾遭商家舉報「虛假宣傳」和網友「賣慘圈錢」質疑。

▲呆呆羊的家人陪著她一起抗癌。（圖／翻攝自微博，上同）

呆呆羊藉由戴假髮跳手勢舞，用「血條35%」自嘲病情，分享抗癌日常，傳遞樂觀精神，收穫16萬粉絲，影片成為病友互助平台，網友稱她「讓絕望者看見希望」。

相關消息引起網友感嘆，「17歲發現骨癌晚期，去世才22歲，在最美好的年紀與病魔抗爭了五年，一路走好，願來世順遂」、「就算她過世了，她的文字依然那麼美好」、「她的樂觀堅強，感染了無數網友」。

▲「呆呆羊」因病休學，曾表示希望自己快點好起來，並參加高考。（圖／翻攝自微博）

呆呆羊的告別信全文如下，

親愛的世界，親愛的家人，朋友，還有那些幫助過我，溫暖過我的陌生人們，你們好當你們讀到這些字句時，2025年7月18日下午3:06分，我已經化作掠過星星的微風，那朵夜晚變成了那顆狂風，那顆懸崖在那顆懸崖的空中也是那顆懸崖。

這是我與癌症共處的第1610天。五年來，這場暴風雨一次次把我推倒在泥濘裡，可我總咬著牙站起來，把瘀青當作勳章，把眼淚釀成勇氣。我真的很努力很努力了，像戰士一樣，戰鬥到最後一顆子彈，謝謝你們，所有愛我的、在乎我的，與我擦肩而過的人，是你們讓我短短的一生如此豐盛。

請別為我悲傷太久，我的故事或許短暫，但它夠熾熱。如果我的堅持曾經讓你有一瞬的勇氣，那就是我存在過最好的證據，很遺憾，接下來的路沒能陪大家走完。

我的祝福會永遠伴隨大家，希望大家替我多看看燦爛的晚霞啊，多替我感受清新的微風，替我嚐一口新上市的冰淇淋，替我去擁抱那些，同樣還在和病魔戰鬥的人，願大家珍惜彼此，好好生活。