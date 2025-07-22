館長喊726要革命「讓全台灣變中國人」　吳思瑤：藍白同意嗎？

記者杜冠霖／台北報導

網紅館長陳之漢近期積極幫藍委站台反罷免，20日更語出驚人稱「726要掀起一場革命，讓台灣全部都變成中國人」，對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（22日）受訪時質疑，館長代表誰？現在民眾黨最大話語權的網紅，館長跟著黃國昌去幫全台灣藍委站台，請問館長說的發動革命，讓台灣人變中國人，民眾黨、國民黨同意嗎？

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



館長20日表示，「726之後，我們一定要讓台灣掀起一個革命！什麼樣的革命？全部都變中國的人的革命！唯有如此，未來民進黨就如飄在茫茫大海中，再也找不到那條救命的浮木可以抱，中共同路人，就是他的浮木！就是他的救命索！我要名正言順的讓大家說，『我他Ｘ中國人啊，怎麼樣？」

對此，吳思瑤受訪時表示，館長一番話全台灣人都怒了，他說726掀起革命，要讓台灣人全變中國人。館長代表誰？現在民眾黨最大話語權的網紅，館長跟著黃國昌去幫全台灣藍委站台，請問館長說的發動革命，讓台灣人變中國人，民眾黨、國民黨同意嗎？

吳思瑤指出，傷害台灣人情感的言論，在野黨可以不表態嗎？連死不道歉都在藍白合，國民黨如此多違法連署，超過百人被起訴，朱立倫依舊不道歉、凡事賴給賴清德，藍白果然很合。

另外，民眾黨造勢近日爭議不斷，白委林國成對總統賴清德爆粗口、激動支持者、黨工到民進黨中央砸蛋。對此，吳思瑤表示，民眾黨就是死不認錯、拒不道歉，林國成爆粗口大街罵人、小巷道歉，24小時過去，國人再等一個誠摯的歉意，包含民眾黨工對民進黨部砸雞蛋、暴力攻擊，民眾黨不只不道歉還一再轉移焦點，甚至說是民進黨自導自演，被抓包後才開始切割。

吳思瑤直言，民眾黨還說出，暴力事件被被依法送辦是司法迫害，一個暴力相向的犯罪嫌疑人、當事人，依法究辦是什麼司法迫害？民眾黨換個哏吧，上上下下館長化，還是不道歉，最愛直播的黃國昌躲起來不敢開記者會，那在直播間道歉可以吧。