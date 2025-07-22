哪家網紅手搖飲青茶最好喝？茶行老闆「盲測5間」驚：廖老大

▲茶行老闆盲測青茶。（圖／翻攝自YouTube／小蓋學長來找茶）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣隨處可見手搖飲，每間的主打多少都不同。就有一位茶行老闆在拍手搖飲品盲測片，引來網友轉貼最近一支盲測網紅飲料店青茶的片，包括再睡五分鐘、春陽茶事、拾汣茶屋、廖老大、十盛等，結果竟由「已風波不斷」的廖老大脫穎而出，被評為最好喝，讓不少人跌破眼鏡。

該網友在PTT的Gossiping板問卦「茶行老闆盲測5家清茶 廖老大最好喝！」轉貼YouTube頻道「小蓋學長來找茶」的一支短片，內容是盲測網紅手搖飲的青茶（無糖少冰），於是鎖定再睡五分鐘（滴妹）、春陽茶事（黑人）、拾汣茶屋（Toyz）、廖老大、十盛（紀卜新）。

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首先，小蓋學長先試聞茶葉香氣，在香氣排行部份，給再睡五分鐘第一。不過試喝過時，小蓋學長認為拾汣茶屋、廖老大的青茶都不錯，都不會刮舌頭。

總評下來，再睡五分鐘的青茶雖然香氣最好，可是口感比較不好，刮的感覺真的較明顯。至於最好的話，他會選廖老大和十盛；一定要選一支最好的則是廖老大，「五支裡面，這支的豐富度是最高的，而且它完全也不會刮舌，也不會有刺激性。」

而當他知道自己覺得最好的是廖老大時，也露出意外表示，打趣直呼「還是他因為知道我們就是要買回來測評做特別好？」貼文引發討論，「口味取決於個人」、「其實之前被罵爆後，上次有人請，感覺有變好喝」、「再睡五分鐘團隊最強，19是團隊撿到槍…廖老大就個體戶，行銷團隊>>>>味道。」