馬國恐怖霸凌！國3學生教室內遭圍毆「當場暈厥」　老師一旁目睹

▲馬來西亞一所國中發生霸凌事件，學生在教師面前被圍毆到暈厥。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

馬來西亞瓜拉姆拉一所國中21日中午發生霸凌事件，一名國中三年級的華裔男學生在教室內遭3至4名同班同學包圍並毆打，甚至在實習女教師眼前被打到暈厥，眼部瘀青並出現嘔吐症狀。父親隨即將其送醫，醫師初步懷疑腦震盪，目前留院觀察。

根據外媒報導，受害者父親53歲鄭姓男子表示，接獲校方通知後，他立即關閉經營的摩托車店，趕往學校了解，並將孩子送院檢查。他指出，案發時孩子剛完成驗眼返回教室，獨自在看小說時遭3至4名同班同學騷擾，孩子試圖換座位閃避，但其中一人搶書並引發推撞，最終演變成圍毆。

鄭姓男子透露，其中一人出手狠打兒子，直到孩子暈厥才停手，而現場一名實習女教師目睹全程，卻沒能有效制止。他表示，兒子被送往醫院後，醫師初步懷疑腦震盪，並施打針劑後安排進行腦部掃描及全身X光，目前需觀察6小時，其他傷勢仍待進一步檢查。

據悉，涉案學生家長事後透過校方試圖與鄭男和解，盼不再追究，但他認為事件性質嚴重，已正式報警處理。他強調不接受私下了結，並要求學校與警方給出交代。

此外，受害學生的妹妹透露，哥哥長期在校遭霸凌，甚至曾多次被同班同學脫褲，哥哥當時還輕描淡寫地說只是開玩笑。她指出，哥哥性格文靜，不愛與人爭執，可能因此成為被欺負的目標。據了解，受害者班上僅有3至4名華裔學生，事發時其他華裔同學均不在場，僅他一人在教室。