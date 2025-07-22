馬來西亞力拚「川普關稅」25%降至20%　跟越南印尼看齊

▲馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）的政府仍在力拚降低關稅。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國對等關稅8月1日期限將至，據悉馬來西亞試圖把稅率從25%降至20%，獲得與越南及印尼相似的關稅待遇，但不願滿足華府對於電動車及外資持股的部分要求。

《彭博社》引述知情人士說法報導，馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）的談判代表正在尋求降低8月1日生效的25%關稅，目標是降至接近鄰近國家印尼和越南的稅率。

目前馬來西亞在解決「美國對於高性能半導體走私疑慮」的議題上取得進展，但拒絕華府提出的一些要求，包括延長對美國電動車的稅收優惠政策、對於政治敏感的能源及金融領域外資持股放寬限制、削減本土漁民津貼與補助，而漁民正是重要的選票來源。

本月稍早，馬來西亞國際貿易及工業部部長阿茲（Zafrul Aziz）對於該國能夠達成降低關稅的協議表示樂觀，但最近幾天卻對執行不力的協議發布警告，強調依賴貿易的小國在與川普政府談判時面臨困境。

總理安華也於21日表示，政府進行貿易談判時已設下底線，那就是不得干涉國家政策，包括政府對於馬來人與原住民的優惠待遇。

東南亞其他國家在與川普政府談判的過程中也遭遇挫折。美國7月初宣布與越南達成20%關稅協議，但河內官員對此感到震驚，因為他們以為獲得更有利的稅率。越南上周表示，談判代表仍在針對協議條款進行磋商。

馬來西亞國際貿易及工業部拒絕回應評論，白宮、美國商務部與貿易代表皆未回應置評要求。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）則在21日的記者會上說道，「貿易團隊與總統本人，持續與全球各國保持密切接觸。」