泰國極樂遊「被變性人狂貼」！下秒金項鍊險被拔　他曝恐怖經歷

▲一名日本男遊客公開自己在芭達雅遇到的恐怖經歷。（圖／翻攝自芭達雅新聞）



記者王佩翊／編譯

泰國芭達雅著名的「紅燈區」步行街又傳出賣淫女拉客爭議，一名來自日本的男性遊客21日凌晨在此遭多名變性性工作者搭訕，然而他拒絕對方的性交易邀約後，對方仍不放棄，不但言語曖昧，還上手撫摸他。這時他突然意識到有人要拔走他脖子上的金項鍊，嚇得立即趕走這群變性人，並通報觀光警察。

根據The Thaiger報導，這名30多歲的日本男子21日凌晨4時46分左右在步行街閒逛時，遭到數名變性人上前搭話、主動靠近。對方表示，願意提供性服務，他馬上拒絕對方的提議，但沒想到對方竟突然靠過來觸碰他的身體，還試圖解開他的金項鍊。

察覺不對勁後，男子迅速推開這群人並前往附近的觀光警察求助，而試圖偷竊不成的嫌犯則是趁亂逃入人群中。雖然被害男子沒有任何財物損失，但男子仍感到驚險不已，要求警方調閱監視器畫面，鎖定不法人士。

他提醒其他觀光客要保持警覺並表示，「整件事發生得太快了，你在度假時根本想不到會發生這種事。」芭達雅觀光警察也表示，將會在觀光高峰時段加強巡邏，希望能防止類似事件再次發生。

事實上，芭達雅日前就曾有印度男遊客指控，在與一名性工作者共度一夜後，對方竟偷走他的2萬泰銖（約新台幣1.8萬元），隨後失蹤。