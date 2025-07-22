嘉基醫院推廣ERAS工作坊　21家合作醫院+269醫護共襄盛舉

▲嘉南區21家專案醫院、共計269位醫護人員共襄盛舉 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為推廣「術後加速康復療程（ERAS, Enhanced Recovery After Surgery）」，嘉義基督教醫院於7月20日舉辦關節置換術的術後加速康復推廣工作坊，共有來自南區21家專案醫院、共269位醫護人員共襄盛舉，由台灣術後加速康復學會指導，展現嘉基在非醫學中心中仍具備領導推廣的實力。

嘉基副院長楊正三表示，此次嘉基承接健保署南區業務組ERAS主責醫院任務，是全台六大區域唯一非醫學中心的代表，意義重大。工作坊中，由嘉基ERAS照護團隊進行課程設計與分享，針對「關節置換術」的ERAS照護流程進行完整解析，期協助專案醫院提升整體照護品質，讓病人在術後獲得更快速且舒適的康復歷程。

▲嘉基手術室副主任也是骨科醫師蔡廷謙針對「關節置換術」的ERAS照護流程進行完整解析 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

ERAS強調的是「跨團隊合作、以病人為中心」的照護模式，嘉基手術室副主任蔡廷謙與麻醉部主任陳信夫指出，在骨科手術領域，透過麻醉醫師、執刀醫師、藥師、個案管理師、營養師與復健師的團隊合作，病人自門診階段起便納入照護流程，由專責人員進行衛教與營養評估，並根據個人狀況規劃術前、術中、術後的照護細節。除能讓病人在手術後的疼痛感明顯降低，也減少併發症發生的機率。更重要的是，術後康復速度加快，許多病人能提早出院，病房周轉率隨之提升，不僅減輕醫療資源負擔，也讓病人重返日常生活的時間縮短，生活品質大幅提升。

台灣術後加速康復學會常務理事郭書麟表示，本工作坊透過團隊接力分享，以互動式學習，讓269位醫護人員成為ERAS種子，提升參與專案醫院對於ERAS有更深瞭解，以利專案醫院之推廣，達到關節置換術之病人在院醫療品質改善，減少住院天數，病人於術後自我照護能力與滿意度也有所提升。

▲嘉基麻醉部部主任陳信夫醫師說明ERAS照護流程中，麻醉科醫師會按照每位患者量身訂製一套專屬的治療計畫 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

術後加速康復以實現優質治療、周全感受、病人回饋及效率照護的目標，透過標準化的醫療流程，提升醫療安全與病人滿意度；從病人角度來看，ERAS能有效降低手術帶來的身心壓力，強化自我照護能力，進而縮短住院天數，恢復生活自主性，讓每一次的手術經驗不再是漫長的等待與不適。

嘉基長期致力於優化醫療流程與提升病人照護品質，未來也將持續推廣ERAS理念，與各合作醫院攜手前行，共同為病人打造更快速、安全、溫暖的康復之路。