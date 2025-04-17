正妹誤吞魚刺食道穿孔　創新內視鏡縫線技術...讓她重拾美味

▲▼ 亞洲首例！嘉基創新內視鏡縫線技術 成功修補頑固食道穿孔 助正妹重拾美味人生 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義基督教醫院在微創醫療領域再創新猷！一名年輕女性因魚刺導致食道穿孔，歷經兩年艱辛治療旅程，最終在嘉基醫療團隊創新應用「內視鏡縫線系統」後，成功修補破損食道，成為亞洲首例運用該系統治癒食道穿孔的成功案例。嘉基將於4月17日(四)上午10時於路加堂舉辦「重拾美味人生，內視鏡縫合技術創新記者會」，分享這項突破性技術。

[廣告]請繼續往下閱讀...

28歲的邱小姐在一次意外吞入魚刺後引發食道穿孔，傷口位置鄰近心臟、主動脈與肺臟，極具挑戰性。她經友院努力近十次外科及內視鏡微創治療，歷經長時間治療與照護，仍難以完全癒合，除兩年來無法經口進食外，甚至併發感染、接受肺部部分切除手術。當時為避免病情持續惡化，曾被建議接受大範圍食道切除重建手術。面對未來生活品質的重大考量，邱小姐經協助轉介至嘉義基督教醫院尋求其他可能的治療選項。

輾轉來到嘉基後，胃腸肝膽科周莒光醫師評估病況，決定嘗試創新方式，將原本應用於胃縮手術的「內視鏡縫線系統」運用於食道穿孔修補。周醫師表示：「這項手術對時間與技術都非常要求，但病人堅定的意志和對生活的渴望，是我們全力以赴的動力。」

為降低手術風險、確保成功率，嘉基啟動跨科整合模式，術前與國內外專家密切討論並多次模擬演練，結合內視鏡、影像及外科專業，精準計劃手術流程。實際手術中，透過口腔進入的內視鏡精準縫合穿孔，歷時僅10分鐘完成。周醫師回憶：「那是我十年來最安靜的十分鐘，每一針都是病人重新品嚐美食的希望。」

術後邱小姐迅速恢復，成功拔除鼻胃管、恢復正常進食。她感動表示：「能再次喝水、吃飯，是我從未想像過的幸福。嘉基沒有放棄我，周醫師像守護者一樣陪伴我度過這段旅程。」

嘉基院長陳煒表示，這次手術是台灣微創內視鏡技術的新里程碑。過往類似病況常需仰賴高風險手術處理，未來透過內視鏡縫合，有望大幅減少病人負擔、縮短恢復期，提升整體生活品質。嘉基團隊目前已將此技術運用於腸胃道廔管、手術併發症與巨大腫瘤切除後的傷口修補，持續拓展內視鏡技術的應用廣度與深度。陳院長指出：「內視鏡正從診斷工具，蛻變為治療的關鍵力量。我們將持續朝向更安全、微創與精準的方向努力，讓更多病患受益。」