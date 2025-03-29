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提升專注力！　嘉基早療中心舉辦家長支持團體課程

▲▼ 「小專注，大進步」嘉基早療中心「專注力支持性團體」圓滿落幕，共同守護孩子成長 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲▼ 「小專注，大進步」，嘉基早療中心「專注力支持性團體」圓滿落幕，共同守護孩子成長 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

在AI與資訊時代，兒童接觸到的資訊量急速成長，專注力的議題，直接影響了兒童的發展與學習，因此，早療中心特別關注家庭的親職教養能力，本次團體之規畫是針對早療中心服務家庭中有專注力議題之中大班幼兒及家長，在職能治療師的引導中，透過家長彼此支持的團體形式，使家長們能夠相互分享，交織出更多不同的育兒策略，並於團體結束後，家庭持續成為彼此強而有力的支持系統。

▲▼ 「小專注，大進步」嘉基早療中心「專注力支持性團體」圓滿落幕，共同守護孩子成長 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲家長陪伴孩子們，共同製作彩色鹽巴許願瓶 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

嘉義市兒童發展通報轉介中心自3月8日起，連續辦理４場次「小專注，大進步」家長支持團體課程， 於3月29日結束；本次團體參與共有8組家庭，歷時四週兒童專注力課程，透過專業課程設計與互動交流，幫助家長深入理解專注力發展，並學習有效的引導策略。

▲▼ 「小專注，大進步」嘉基早療中心「專注力支持性團體」圓滿落幕，共同守護孩子成長 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

▲家長陪伴孩子們，共同製作彩色鹽巴許願瓶 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

本次團體共計四場，主題包含：認識專注力、專注力好好玩-實踐專注力、專注好情緒、學以致用-親子實作等內容，透過「人—環境—職能模式（Person-Environment-Occupation Model, PEO）模型，幫助家長了解專注力的影響因素，並從日常生活的角度切入，探討如何提升幼兒的專注力、調節兒童情緒等策略；課程更安排彼此交流的時間，分享自身育兒經驗，並透過案例討論與經驗分享，幫助家長建立更有效的應對策略，家長彼此之間的支持連結更為緊密。


最終一場的課程，治療師讓家長與孩子共同參與，透過手作活動回顧課程內容，並實際應用學習成果。本場活動不僅讓家長能夠將所學帶入親子互動，也讓孩子感受到家長的用心陪伴，進一步促進親子關係。本次「小專注，大進步」家長支持團體獲得熱烈迴響，家長不僅學習到專注力培養的方法，更在團體中找到理解與支持。未來，嘉義市兒童發展通報轉介中心將持續辦理相關活動，與家長攜手，幫助每位孩子在愛與支持中成長。

▲▼ 「小專注，大進步」嘉基早療中心「專注力支持性團體」圓滿落幕，共同守護孩子成長 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

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