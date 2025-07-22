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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨投書日媒反罷免　控賴清德發動民粹恐「動搖區域安全」

▲▼民進黨第21屆第2次全國黨代表大會28日舉行，現任黨主席賴清德及謝長廷、許信良等多位大老出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲賴清德總統。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

首波大罷免藍委投票倒數，國民黨國際部助理主任須予謙今（22日）投書《日經亞洲》，以「台灣的民粹主義過度擴張正日益成為區域安全的風險」為題為文，警告總統賴清德發動民粹、報復政治恐動搖區域安全，更特別點名聯電創辦人曹興誠作為罷免推手的動機可疑。

國民黨投書提到，當前台灣罷免制度已淪為民進黨政治報復工具，讓26名（應為31名）國民黨立委面臨罷免，儘管罷免制度獲得憲政保障，但已被嚴重扭曲，淪為民主進步黨政治報復的工具。賴清德一方面迎合黨內激進派系，放任政治清算；另一方面忽視美國及區域盟友對於台灣能源政策失控、能源安全問題的強烈憂心，這都將導致台灣與國際社會漸行漸遠。

國民黨指出，當區域國家同樣面對國內外的相似挑戰，選擇積極溝通爭取內部團結與國際支持，賴清德政府卻走向相反的道路。執政黨以行政、司法手段強化內部政治鬥爭，包括國民黨位於台北、新北、台中、台南、高雄等地黨部遭受政治性的檢調搜索，黨工遭拘押、選務物資遭扣押，引發民眾對司法濫權的高度質疑。此外，投書特別點名罷免行動背後推手曹興誠，其曾主張兩岸和平統一，甚至放棄中華民國國籍，現在卻激烈主張台灣獨立，使得這場罷免運動的動機更加受到質疑，進一步突顯其政治報復性質。

國民黨強調，不像過去會壓制黨內激進派的蔡英文總統、陳水扁總統，賴清德縱容黨內極端派主導政治進程，導致「青鳥行動」等激進公民團體激化社會對立，甚至在集會過程試圖闖進立法院，讓台灣民主走向極化與動盪。投書警告，若民進黨成功透過罷免奪回國會多數席次，將進一步削弱內部民主制衡，造成美國、日本等民主盟友與台灣政府難以溝通，特別是能源政策上的歧見，可能重創台灣能源韌性，影響國防安全。

國民黨指出，台灣正站在歷史的十字路口，賴清德總統面臨關鍵選擇：持續推動民粹與報復政治？還是轉向和解、強化民主韌性，才能真正維繫國際信任與國內穩定？投書也呼籲國際社會密切關注此次罷免選舉的結果，因為這不僅是台灣內部政治的抉擇，更攸關東亞整體區域安全與民主價值的未來。

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