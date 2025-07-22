朱立倫喊「可對個別立委有意見但不可全罷」　綠委解讀：幫罷傅崐萁

▲國民黨主席朱立倫陪同王鴻薇車隊掃街。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

繼全聯前總裁徐重仁表態支持大罷免後，和碩董事長童子賢也支持罷免國民黨總召傅崐萁，今（22日）更親自前往花蓮掃街拜票。國民黨主席朱立倫回應，「可以對個別立委有意見，但不可以全面性罷免所有在野黨立委」。對此，綠委林俊憲解讀，意思是雖然不希望其他國民黨立委被罷，但希望大家幫他罷掉傅崐萁。

朱立倫今日上午陪同國民黨立委王鴻薇進行車隊掃街反罷免，朱立倫表示，今天全台灣之所以反惡罷、反大罷免，就是因全世界從沒任何國家由執政黨發動大罷免所有在野黨立委，台灣民主歷史上也從來沒發生過這樣的惡例，這是最惡劣、摧毀、傷害民主，可以對個別立委有意見，但不可以全面性罷免所有在野黨立委。

林俊憲表示，朱立倫主席今天回應童子賢董事長支持罷免傅崐萁，他說：「可以對個別委員有意見，但不可以全面性罷免。」再配上前幾天國民黨「青年座談」的這張照片，其他人都在比不同意罷免，但朱主席的左手好像怪怪的。

林俊憲酸，自己看懂了，這信號很明顯，朱主席在大叉叉裡偷比一個小圈圈，意思是雖然不希望其他國民黨立委被罷，但希望大家幫他罷掉傅崐萁。朱主席不用擔心，罷多一點，才能確保傅崐萁沒辦法再藉由立院黨團威脅你，只罷一個是沒用的，一定好人做到底，不用客氣。

