徐巧芯自爆遭青鳥嗆「下係下井」　怒回擊：我媽媽很以我為榮

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

首波大罷免投票倒數四天，國民黨立委徐巧芯今（22日）指出，隨著選舉日越接近，散播的仇恨與對立也越來越多，綠營在車掃的時候帶了一個支持者，痛罵「如果徐巧芯今天是我的女兒，根本不敢讓徐巧芯當立法委員，因為下係下井！」徐巧芯對此表示，怎麼樣罵她都可以，但沒有資格談論或者批評她的母親，包括應該做什麼不應該做什麼，因為媽媽只是一個普通素人，「更何況，你也不是我的媽媽，我敢保證我的媽媽是以我為榮的，並不需要你來幫我的母親發言。」

徐巧芯說，被罵「下係下井」自己可以接受，因為作為政治人物本來就要接受不同選民的意見，而也習慣了。但該名綠營支持者說的是，「如果徐巧芯今天是我的女兒，根本不敢讓徐巧芯當立法委員，因為下係下井」，徐巧芯強調，怎麼樣罵她都可以，但是沒有人有資格談論或者批評她的母親。

徐巧芯續指，之前民進黨台北市議員許淑華議員到處造謠她媽媽是陸配，至今死不道歉；今天又帶了一個支持者攻擊她的母親，「我知道民進黨選輸就翻桌才搞惡罷免，可是，能不能不要波及無辜的人？」當罷免方越來越激進，帶著仇恨傷害著越來越多的人，大家就一定要在7月26日站出來，讓他們停止這樣的行為。

徐巧芯強調，最後四天了，在這樣無盡的髒水當中當雜質的國民黨，必需更堅強的看待那些惡意，就算艱辛，也要一步一步的帶著傷往前走，勝利的終點就在眼前，徐巧芯需要大家的搶救，在7月26日出門投下「不同意罷免」，才能一起欣賞黑暗過後的曙光。