葉元之又違法！未給加班費、特休假挨罰4萬　冤喊：就是認定問題

▲國民黨立委葉元之。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委葉元之被控對已故方姓助理職場霸凌案持續延燒，台北市政府勞動局今年4月稽查葉辦，發現涉違反《勞基法》而裁處9萬元，結果勞動局7月再次稽查，查獲葉辦未依法給付加班費、未給予特休假等兩項目，再次依涉違《勞基法》，合計裁罰4萬元。對此，葉元之今（22日）表示，他沒有要苛扣方姓助理的假，有的真的就是認定問題，法律是這樣規定，「我們就甘願受罰」。

方姓助理病逝後，勞動局3月勞檢葉元之辦公室，經查發現沒有設置職場暴力預防措施、設打卡鐘、沒有出勤紀錄等，4月底依違反《勞基法》裁罰葉9萬元，並要求限期改善。方姓助理遺孀日前向媒體控訴葉侵害5項勞工權益，且揭露數10張亡夫生前與葉的對話截圖，控丈夫受葉言語羞辱及精神虐待。除此之外，勞動局7月再次前往葉元之辦公室稽查，查獲未依法給付加班費、給予特休假，再依違《勞基法》，各裁罰2萬元，合計裁罰4萬元。

對此，葉元之22日說，方姓助理遺孀總共檢舉他三次，第一次是檢舉他有沒有不當辭退，以及有沒有不給請病假，當時勞檢處有到他辦公室勞檢，但其實後來查無此事。

葉元之表示，他們有提供很多方姓助理用簡訊請假的截圖，其他助理也都有作證，沒有不給請病假情事，但因為勞檢處來，發現沒有打卡鐘，所以罰了9萬。有無給加班費、特休部分，他有書面回應，他本人也有去勞檢處說明，不過他要強調，他並不會無緣無故不給加班費。

葉元之說，上班有非常充裕的時間，可是方姓助理沒有完成工作，後來他下班時，可能想到就問方姓助理，「早上問你那個東西沒有交過，怎麼該交的沒交」，對方可能回去或臨時處理這些事情，結果全被認定為加班，只是正常來講，他就覺得應該不是算加班。葉強調，他沒有要苛扣方姓助理的假，有的真的就是認定問題。

媒體詢問，會否覺得說這個爆料讓你蠻委屈？葉元之表示，就同一個爆料，但是你只要在下班時間，有提醒或者是傳訊息，對方有回這通，就認定你加班，那法律是這樣規定，「我們就甘願受罰」。