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社會 社會焦點 保障人權

LINE帳號遭盜用！高市府高層官員也受害　警籲更新通訊軟體

記者吳世龍／高雄報導

LINE帳號遭詐騙集團盜用的情況日益猖獗，就連多位高市府高層官員也成了詐騙受害者，包括水利局局長、教育局副局長，以及已退休的前警察局副局長。引發警方高度重視，目前積極研議如何協助公務手機加強資安防護，同時呼籲廣大民眾務必提高警覺，共同防範這類層出不窮的詐騙手法。

根據高雄市警局的統計數據，今年5月全市共發生了59起LINE帳號盜用詐騙案件，詐騙金額高達新台幣769萬7332元；到了6月，雖然案件數略減至58起，但詐騙金額仍有482萬4500元。短短2個月內，累積詐騙總金額已達到驚人的1,252萬1,832元，數據清楚表明此類詐騙案件呈現顯著增長趨勢。尤其市府局處正副首長相繼受害，更是敲響了資安防護的警鐘，顯示當前數位環境下，人人都有可能成為詐騙集團的目標。

▲▼LINE遭詐團利用釣魚程式盜用情況越來越嚴重！。（圖／警方提供）

▲LINE遭詐團利用釣魚程式盜用情況越來越嚴重。（圖／警方提供）

警方說明，這類盜用LINE帳號的詐騙手法，通常始於一則看似無害的簡訊。詐騙集團會精心設計詐騙話術，例如謊稱「有獎票選」、「民調問卷」或是「小孩比賽投票」等，並在簡訊中附上一個釣魚網站連結。一旦被害人不慎點擊連結，詐騙集團便會誘騙他們輸入手機號碼、LINE移機碼及認證碼等敏感資訊。只要這些關鍵資訊落入歹徒手中，他們就能輕易地佔領被害人的LINE帳號，隨後便會冒用受害者的身份，以「亂槍打鳥」的方式，向被害人通訊錄中的親友發送訊息進行詐騙。

據警方了解，包括水利局局長蔡長展、教育局副局長黃盟惠，以及已退休的前警察局副局長宋孔慨等人，都曾遭遇歹徒盜用LINE帳號並試圖向其親友進行詐騙。前宋副局長得知LINE帳號被盜用後，便致電通知過去的部屬及親友們，切勿相信被遭盜用LINE帳號的訊息。警方接獲報案後，也立即展開相關因應措施與防詐宣導。

▲▼LINE遭詐團利用釣魚程式盜用情況越來越嚴重！。（圖／警方提供）

▲LINE詐騙經常以有獎票選、民調問卷等詐術，使民眾點入釣魚網站。（圖／警方提供）

警方提醒民眾，一旦不幸發現自己的LINE帳號遭到盜用時，務必保持冷靜，並立即採取以下行動：首先，可以嘗試使用LINE的再次登入」功能，這通常能夠安全地找回原始帳號。如果「再次登入」功能未能成功，切記不要刪除LINE應用程式。此時，最關鍵的步驟是立即向LINE官方網站進行申報，並完整填寫相關申請表單。LINE官方通常會在1至2個工作天內回覆，協助使用者保住帳號，甚至能夠完整還原聊天記錄，將損失降到最低。

警方也特別呼籲所有民眾，務必定期將您使用的通訊軟體更新至最新版本，這不僅能修補潛在的程式漏洞，也能有效減少歹徒利用這些漏洞入侵並盜用帳號進行詐騙的風險。

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