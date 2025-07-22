鹿港阿伯砸40萬投資「白銀」　 警急call姪子拆穿騙局

▲鹿港一名阿伯落入詐騙匯款投資白銀遭警攔阻。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港一名年約66歲阿伯日前在「姪子的友人」推薦下，興沖沖跑到銀行要領40萬元投資「白銀」，所幸行員察覺有異通報警方。員警到場後立即打電話給阿伯姪子對質，這才讓阿伯驚醒，根本是詐騙話術，感謝員警及時保住他150萬積蓄。

鹿港派出所警員蔡博宇、葉世欽日前接獲行庫通報，一名阿伯堅持要提領40萬元，聲稱要向姪子購買白銀投資，卻支支吾吾說不清細節。員警到場後發現收款帳戶非姪子所有、姪子根本不認識「友人」，員警當場對阿伯說「這絕對是詐騙！」，並聯繫老翁姪子，阿伯這才相信遇到詐騙集團。

▲阿伯向警方出示對話紀錄。（圖／警方提供）

警方初步調查，詐團先以「高獲利白銀投資」話術取信阿伯，再假借親友名義降低戒心。所幸行員發現，加上員警耐心勸說，終於讓老翁打消匯款念頭。

警方呼籲，投資理財要循正當管道免得辛苦錢有去無回，民眾在進行網路購物或接到可疑電話時，要謹記「不、要、想」3步驟，可避免誤入詐騙集團陷阱和荷包免於失血。一、「不加LINE作私下交易」二、「要下載165各宣導管道」三、「想想商品便宜的可能性」、自我提高警覺心。