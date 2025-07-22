玉米商慘遇「愛情+詐騙」雙殺！300萬老本被榨乾　氣到二度中風

▲和美一名玉米商遭詐走300萬元氣到二度中風，議員賴清美及里長等人前往慰問。（圖／賴清美提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美鎮一名56歲盧姓玉米大盤商的人生彷彿被命運捉弄，先是遭外配拿走200萬元，氣到輕微中風退休，領到80多萬元勞退金，竟又遭詐騙集團騙走100萬元，導致他二度中風，如今行動不便，只能靠補助金勉強度日。縣議員賴清美20日前往慰問，並將為他申請日照員協助。

據賴清美表示，這名玉米商原本從事玉米批發生意，多年來辛勤工作，加入工會保險，累積了不少積蓄。然而，他的生活卻在與一名外配妻結婚後徹底變調。婚後不久，妻子將他辛苦存下的200萬元不明原因全拿走，男子無奈之下只能申請離婚，但因為過度氣憤，導致輕微中風，健康狀況急轉直下，最終在今年2月被迫退休，並領取80多萬元的勞保退休金。

▲和美一名玉米商遭詐走300萬元氣到中風。（圖／賴清美提供）

賴清美指出，盧男原以為退休後能靠積蓄安穩生活，沒想到厄運再度降臨。詐騙集團盯上他，利用話術載他去領錢，將他的退休金及20多萬元的存款全騙走，得知遭詐騙後雖立即報警，至今仍石沉大海，錢要不回來。

接連的打擊讓他盧男身心俱疲，甚至引發二度中風，如今行動不便，生活幾乎無法自理，只能暫住在弟弟家中，依靠家人照顧三餐。賴清美20日與里長、縣府顧問一同前往慰問時，看他啃著饅頭，心情鬱鬱寡歡，處境令人心疼，除了捐贈慰問金，也將為他申請日照員協助，希望能幫助他暫度難關。