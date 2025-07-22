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LINE詐騙「市府高官也中招」心機手法曝！單日354萬飛了

▲▼LINE,滑手機,傳訊息,貼圖。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

詐騙防不勝防，連醫師、律師甚至專業人士都難逃受害命運，高雄市近期發生高階公務員LINE帳號遭盜用，詐騙集團以「兒童繪畫比賽投票」、「有獎問卷調查」等名義，引導受害者點擊釣魚網站，趁機竊取帳號資訊、驗證碼。

根據《自由時報》，今年5至6月間，高雄市就發生117件LINE帳號詐騙案，財損約1252萬元，受害者包括水利局局長、教育局副局長和退休警察高層等等。歹徒以有獎票選、民調問卷、兒童繪畫投票等名義，引導受害者點擊釣魚網站，趁機竊取手機號碼、驗證碼。

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事實上，內政部警政署「165打詐儀表板」顯示，這類詐騙手法為「盜(冒)用 LINE 帳號詐騙」，詐騙話術包括「1、盜用熟人的通訊軟體，發送假訊息佯稱線上投票並附加惡意連結，誘使點擊。」「2、要求輸入LINE帳號、密碼及認證碼。」「3、取得LINE帳號後，向LINE好友借錢，並要求匯款指定帳戶。」

值得注意的是，查看165打詐儀表板，會發現光是昨天（21日）一天，就有43件同類型詐騙通報，財損達354.3萬元。打詐儀表板列出防詐小撇步包括「1、通訊轉體的帳號、密碼及認證碼，不要提供給陌生人或網站。」「2、親朋好友來訊要求網路投票，請向本人確認訊息真偽。」

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07/21 全台詐欺最新數據

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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