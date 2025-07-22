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經發會顧問會議聚焦AI十大建設　盼建構「亞洲版那斯達克」

▲▼卓榮泰 主持行政院經濟發展委員會第2次顧問會議 會前合影。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院經濟發展委員會第2次顧問會議會前合影。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院經濟發展委員會今（22日）舉行第2次顧問會議。此次會議聚焦AI新十大建設，受邀與會的財訊雙週刊社長謝金河說，會中討論如何建構台灣成為「亞洲版那斯達克（NASDAQ）」，讓資本市場有更高效率的籌措資金功能。顧問簡立峰提到，台灣的AI人才濟濟，未來應把海內外軟體人才跟硬體產業結合，「以硬帶軟」讓軟體產業能在下個世代成為台灣的護國群山基石。

行政院經濟發展委員會第二次顧問會議創新經濟分組會議今天登場，出席民間委員包含召集人林信義、共同召集人李長庚，以及顧問吳東亮、謝金河、邱德成、翁嘉盛、陳清港、黃男州、詹文男、簡立峰、顏漏有、魏啟林、高一誠、陳思寬、潘思亮、蕭明福；未到場的有林之晨、徐秀蘭，則透過視訊參與。

謝金河說，今天比較大的討論重點都在討論AI的發展方向跟AI建設，也包括未來的AI十大建設。謝指出，院長今天對整個用AI來發展國力非常重視，今天聽了很多簡報，包括AI人才的延攬、矽光子、量子科學以及AI機器人中政府能協助的角度，給產業添加更多的柴火。

謝金河提到，今天還有一題是討論到如何建構「亞洲版那斯達克（NASDAQ）」，希望台灣的資本市場有更高效率籌集資金的功能。謝說，今天大致上來講，如何讓台灣的競爭力能有效發揮，然後在全世界AI的巨浪中，台灣能在AI發展路上有更強而有力的動能。

前Google台灣董事總經理、中華電信董事簡立峰說，今天會議主要是行政院提出AI十大建設，過去半導體成為造山者，也是台灣的護國群山，期許AI的新十大建設在AI時代可以成為下一代護國群山。

簡立峰提到，重要的是AI的全方位應用，包括百工百業、智慧政府，而且很重要是，用軟體來登峰，這是跟過去很不一樣。

簡立峰指出，台灣在硬體有絕大的優勢，在AI各種評比裡、軟體人才也在全世界名列前茅，未來要把海內外軟體人才跟硬體產業結合，「以硬帶軟」讓軟體產業能在下個世代成為台灣的護國群山基石。

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