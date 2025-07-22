立院今函送「普發1萬」特別條例　行政院10天內須決定是否覆議

▲民進黨團11日在立法院院會上放置海報，抗議在野普發現金。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院會11日三讀通過國民黨團版本的「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」，刪除台電1000億元補貼，改列「普發現金1萬元」，並要求今年10月31日前執行完畢。據了解，立法院今（22日）已把該特別條例函送行政院；至於行政院若要提覆議，須在該條例送達的10天內提出，如果是聲請釋憲，則沒有時限。

因應美國對等關稅衝擊，行政院提4100億「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，但國民黨團認為民進黨政府的能源政策造成台電虧損，因此在其黨團版本中，未納入台電1000億元補貼，改列「減緩民生壓力，並達到振興經濟效益，以發放現金新台幣壹萬元方式強化民眾消費韌性，擴大內需」，並保留行政院版的國土韌性預算1500億，預估規模總計5450億元。國民黨團版的特別條例草案11日在立法院三讀通過。

行政院長卓榮泰17日在行政院會上表示，本來編列的4100億的特別條例後，歲計賸餘就只剩下336億，但立法院通過的特別條例總經費需5450億，等於有1014億需要舉債。但是否行政院確定不普發1萬元，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤18日說，行政院還在研議，沒有做出發不發決定。

目前立法院已將三讀的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，於22日送交行政院。根據憲法增修條文第3條第2項規定，若行政院認為窒礙難行，經總統核可，可於該決議案送達行政院10日內，移請立法院覆議，而立法院應於送達15日內作成決議。另聲請釋憲則沒有時限。