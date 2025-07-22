從印尼稅率看台灣　謝金河分析：若要到10%須付出非常大代價

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

美國總統川普日前陸續公布各國的對等關稅稅率，但遲未見台灣，近來在野陣營不斷「猜」，前中廣董事長趙少康更聲稱得到消息是32%但被AIT澄清。對此，財訊雙週刊社長謝金河表示，「不要用關稅稅率互相指責」，現在全世界關稅10%只有英國；印尼對美國關稅降到零、每年要採購美國商品400億，但關稅都還有19%，「台灣要到10%，相信是很困難的一件事，如果到10%要付出非常大的代價」。

謝金河今出席行政院經濟發展委員會第二次顧問會議，會後受訪談到關稅時指出，川普總統到現在為止，從4月2日對等關稅宣布時拿的手版，一直到他宣布90天豁免，接著7月9日又公布新的稅率，每一個關稅稅率都是川普總統自己決定的，也都親自開記者會，「這告訴大家，台灣的稅率是川普總統宣布才算數，也就是現在很多人到處亂猜，有35%、32%、9.5%，各種版本僅供參考」。

謝金河強調，關稅是國家每一個人都要承擔的責任，也是政府的責任，「這不是一黨一私的個人私利」。他分析，關稅高是政府談判不力嗎？也未必，在跟美國打交道的過程，關稅的形成一方面要看願意付出多少；換句話說，台灣關稅如果降到很低，可能在相關的對美關稅要降到零，那要付出很大的代價。

謝金河說，比如台灣在汽車、農產品關稅要降到零，相關受害產業政府要有一些配套，「關稅可高也可低，但什麼關稅對台灣最有利？相信政府在考量這個」；他強調，現在關稅不是因為你的談判技術很好就可以得到很低的關稅，也是台灣願意付出多少跟美國達成好的deal，那才是台灣現在要承擔的關稅稅率。

「不要用關稅稅率做為政黨互相指責」，謝金河說，比如盧秀燕市長說關稅超過10％對台灣都是毀滅，現在全世界關稅10%只有英國；至於東南亞的印尼，因為每年要採購美國商品400億，「但印尼的關稅都還有19%」，台灣要到10%，相信是很困難的一件事，如果到10%要付出非常大的代價。

謝金河強調，大家要相信政府，得到一個稅率大家要共同承擔，而不是用稅率來指責，關稅絕對不是一黨一私的事。