AI WAVE SHOW登場倒計時！百家業者亮點公開　打造最強AI場域應用

▲AI WAVE SHOW將於7/31~8/2台北世貿一館盛大登場，以「智匯共享．掌握未來」為主題，匯聚超過百家AI軟硬體及應用廠商。

圖、文／台北市電腦商業同業公會提供

亞洲指標AI產業盛會 AI WAVE SHOW將於7月31日至8月2日在台北世貿一館盛大登場。今年以「智匯共享．掌握未來」為主題，匯聚超過百家AI軟硬體及應用廠商，從企業AI平台、邊緣運算、生成式AI到教育、製造、服務等場域落地應用，全方位展現台灣AI供應鏈整合實力，並首度大規模規劃語言模型、視覺辨識、雲端與邊緣運算等技術主題展區。

展覽涵蓋四大垂直應用主題、四大科技展區及政府部會主題館，國際新創與顧問公司也共襄盛舉，論壇場次則將聚焦於生成式AI未來戰略、數位轉型、產業投資、人才與治理等議題，打造企業導入AI的知識交流平台。

AI平民化與企業轉型成焦點 AutoML、AI Agent、RAG教育應用實力齊發

開展在即，大會釋出重點參展廠商的亮點展出內容，以AI實際落地應用的多元呈現為例，Profet AI「AutoML虛擬資料科學家平台」讓無程式背景的企業員工能快速建構AI模型，助力製造與零售業進行數位轉型；未來巢科技的「GeniAltX」企業AI平台，則整合知識引擎、無程式碼工具與邊緣運算，獲得NVIDIA與Intel青睞，象徵台灣新創在可信任AI技術上的突破。

云昱科技推出結合RAG技術的「SEGMA RAG 校務智慧數據系統」，協助學校打造AI助理強化決策；伊雲谷則發表AI Agent解決方案，主打企業無需撰寫程式即可部署AI治理工具，有效降低導入門檻與資安風險。





硬體戰力與節能創新並進 AI運算核心為產業升級注入動能

硬體展區也看頭十足，例如台智雲展示亞洲首台AIHPC超級電腦與AI Foundry服務，結合地端部署與主權模型訓練；永擎電子主打NVIDIA Orin與RTX 6000 Ada的AI伺服器，支援高效即時運算；微星則以MS-C910E高效能工業電腦瞄準智慧製造與邊緣應用場域。

在節能與綠能方面，友達數位發表「CRYOLEAP 冰水系統智慧節能解決方案」，導入AI建模協助精密製造節能4%以上，並積極拓展商辦與海外市場。

沉浸互動體驗重塑場域導覽 XR+生成式AI創造智慧空間

結合XR與生成式AI的「NAVI智慧導覽機」則是由王一互動帶來創新導覽體驗，透過3D建模、語音互動與智慧動線規劃，能應用於展館、商業空間、智慧辦公室等多元場景，提供即時沉浸式導覽與遠端延伸能力，是未來智慧場域導覽的嶄新典範。

【展覽資訊】

• 展覽名稱：AI WAVE SHOW

• 日期：2025年7月31日（四）至8月2日（六）

• 時間：每日 9:30－17:30

• 地點：台北世貿一館B區

• 官網連結：https://ai-wave.tw/

(此文為數位發展部數位產業署廣告)