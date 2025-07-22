吳靜怡又出包！　罷免造勢嗨唱罷萬美玲口誤唱成「罷羅美玲」

記者郭運興／台北報導

大罷免首波24位藍委罷免案將在7月26日進行投票。政論評論員吳靜怡則持續為大罷免造勢，未料20日桃園的一場活動，吳靜怡在台上嗨唱改編的罷免歌曲「我一定也不會累，我還要再罷6天5夜，萬罷美啦、萬罷美啦」，未料結尾最高潮時，她卻唱成「萬罷羅美玲啦」，誤將藍委萬美玲搞混成綠委羅美玲，逗樂台下觀眾。此段影片也在社群平台瘋傳，網友紛紛表示「剛剛才去查羅美玲是誰，結果真的是民進黨立委」、「瘋起來自己人都不放過」。



吳靜怡於20日的《光復桃園六區全罷》活動登台宣講，她表示，昨天聽到一首歌，叫做島嶼天光，這首歌11年前太陽花學運時出現，自己當時是青春美少女站在青鳥東路，11年後自己在攝影棚綠影聽到這首歌內心也很感動，相信現場朋友都是，自己也知道大家感動中帶著焦慮與緊張。

吳靜怡表示，很多人說罷免連署書加起來130萬，但如果大罷免要大成功要340萬人的台灣人站出來，只要大家能夠1票拉3票，大罷免一定能大成功，這邊也要跟所有志工說辛苦了，台下的觀眾淋雨也辛苦了，大家一定要繼續努力催票、固票、投票、拉票。

接著，吳靜怡提到，自己在路上遇到罷免志工，當時下很大的雨，自己則詢問一年了是不是很辛苦？大家知道志工說什麼嗎？此時吳靜怡突然高歌「我一定也不會累，我還要再罷6天5夜，萬罷美啦、萬罷美啦、萬罷美玲啦」，未料結尾最高潮時，她卻唱成「萬罷羅美玲啦」，逗樂台下觀眾，她也緊急改口稱是罷萬美玲啦！只要大家有信心，只要記得去拉票催票，罷免一定可以順利，大罷免大成功。

吳靜怡此段嗨唱口誤畫面也在社群平台瘋傳，許多網友表示「亂罷一通，罷誰都不知道」、「上次被笑不夠嗎」、「改歌也改好一點」、「剛剛才去查羅美玲是誰，結果真的是民進黨立委」、「瘋起來自己人都不放過」。

▼吳靜怡罷免造勢嗨唱。（圖／翻攝自YouTube／筱君台灣PLUS）



