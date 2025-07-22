趙少康爆關稅32％自家人也不買單　綠黨團：請這些唱衰政客適可而止

▲趙少康陪徐巧芯車隊掃街。（圖／記者徐文彬攝）



記者杜冠霖／台北報導

中廣前董事長趙少康日前指稱美國8月起對台灣關稅稅率將提升為32％，但隨即被各方打臉，指消息來源是國外某律師事務所網站的舊資料，美國在台協會（AIT）也公開澄清談判仍在進行中。藍委賴士葆也不買單，他認為20%的可能性蠻高的。對此，綠委吳思瑤今（22日）表示，關稅還在談判，請這些唱衰政客適可而止。

趙少康今日受訪時則不認為被打臉，他表示，自己目的是逼民進黨公布談判狀況，行政院之所以迄今一直諱莫如深，民進黨打的算盤就是將壞消息拖過7月26日之後再公布，以免影響大罷免的結果。他指出，若談判順利，依照民進黨的一貫作法，早就大張旗鼓、敲鑼打鼓、昭告天下了。

吳思瑤表示，傳言聽聽就好、謠言撥亂反正，連AIT都來澄清、狠狠打臉趙少康，台美關稅還在談判中，談判代表還在努力捍衛國人權益，趙少康關稅32%消息真的不知道從哪裡聽來，他發表這段談話是在幫徐巧芯掃街、726投票前，搭配某些媒體共同操作，唱衰台灣、造成社會不安。

吳思瑤指出，趙少康選在大罷免前，刻意擾亂視聽、散布謠言，連AIT都打臉，關稅還在談判，請這些唱衰政客適可而止，進行中的台美關稅談判，要給談判代表最大支持，所有謠言應該止於智者。

至於AIT證實台美洽談太空港計劃，吳思瑤表示，讓人振奮消息，如果台美間深化合作是好的開始，執行面都站在正向角度，台美之間除了經貿合作、軍事協防，民主深化享有共同價值，各項合作越來越多元。