金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

▲第33屆金曲獎最佳台語男歌手獎王俊傑。（圖／攝影中心攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免進入倒數，將在7月26日進行首波投票，社群平台近日也出現「百工百業挺罷免」活動，而曾得過金曲獎最佳台語男歌手的王俊傑也發文表態挺罷免，他表示，自己只想習慣眼睛的黑暗，不願意未來生活也變成黑暗。所以他拒絕當中國人，只想做最熟悉自由自在的台灣人，為了能夠繼續在自己的舒適圈裡生活，所以要罷免，而且還要說「我罷免我驕傲」。

王俊傑於社群平台表示，自己雙眼全盲，自己得過金曲獎最佳台語男演唱人。自己只想習慣眼睛的黑暗，不願意未來的生活也變成黑暗。

王俊傑表示，所以他拒絕當中國人，自己只想做最熟悉的自由自在的台灣人。為了能夠繼續在自己的舒適圈裡生活，所以要罷免，而且還要說「我罷免我驕傲」。

此篇貼文吸引17萬次瀏覽，許多網友留言「謝謝歌手藝人出來表態，你是令人尊重的」、「我們挺你在你的舒適圈」、「太帥了吧謝謝您發聲」、「支持俊傑老師」。

回顧王俊傑經歷，他是一位全盲歌手，被譽為鋼琴詩人，出過4張演奏四張演唱專輯，入圍過金曲獎、金音獎，得過年度十大專輯並獲得2次母語原創大賽首獎的台語創作歌手，他也在2022年以專輯《看無》奪下「金曲獎最佳台男歌手獎」。