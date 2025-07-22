盧秀燕深夜搭高鐵站通道遭王義川吐槽　中市府：不予回應

▲台中市長盧秀燕深夜搭高鐵引起討論。（圖／翻攝臉書／我是中壢人）



記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕20日深夜搭乘高鐵返回台中，因無座位而獨自推著行李站在自由座車廂通道，不料被眼尖網友揪出漏洞百出，民進黨立委王義川在Threads發文指出「唉！這裡是第六車廂和第七車廂之間，這不是自由座的車廂啦！你的幕僚啊⋯⋯醜一！」也有網友留言「錯過班次，可以請服務人員安排空位」、「學柯文哲擺拍」、「補票買個座位有多難？」市府表示，目前不予回應。

臉書粉專「我是中壢人」21日貼出台中市長盧秀燕搭乘高鐵的照片，寫道「台中市長盧秀燕20日深夜搭上高鐵自由座，因當時已無座位，她便自行推著行李獨自站在車廂角落」，照片中的盧秀燕隨身攜帶保溫杯與靠枕，展現出濃厚的「媽媽市長」形象，吸引不少民眾目光。

王義川在Threads發文指出，「唉！這裡是第六車廂和第七車廂之間，這不是自由座的車廂啦！盧秀燕是不是記錯了？紅框框就知道在什麼位置了啦！吼！阿北搞很久才被發現，你的幕僚啊⋯⋯醜一！」並附上第六車廂和第七車廂通道間的空景照，供大家比對。

▲王義川指出盧秀燕幕僚醜一。（圖／王義川Threads提供）

網友紛紛留言：「商務車廂的這個區域平常是不給乘客站的」、「有時錯過班次，可以請服務人員安排空位，畢竟自己是有買票的」、「學柯文哲擺拍」、「車子如果沒有坐滿，補票買個座位有多難？」

市府先前表示，盧市長由於行程繁忙，錯過了原本要搭乘的高鐵班次，因為車票供不應求，僅能購買無座票；市府今天再次表示，目前不會針對搭高鐵這個議題回應。