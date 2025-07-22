今起年度大潮「花東防大雨」　熱帶系統周四接近台灣

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天起為年度大潮，低壓帶持續影響，花東、恆春半島仍要留意局部大雨，北台灣也有局部零星雨，中部以南則以午後雷陣雨為主。菲律賓東方海面熱帶系統逐漸發展中，預計偏北往琉球海面移動，周四至周五最接近台灣。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今早薇帕颱風在越南登陸，其往東經過華南地區、南海、台灣到菲律賓東方海面是一大片低壓帶，容易有熱帶雲簇消長，環境適合就會發展，未來一周低壓帶影響，天氣都較不穩定。

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她表示，目前菲律賓東方海面的熱帶系統有機會成熟發展，預計偏北往琉球海面移動，周四至周五最接近台灣，後續發展要持續觀察，期間台灣屬低壓帶環境，容易有局部較大雨勢。

伍婉華指出，今天花東、恆春半島整天有陣雨、雷雨或局部大雨，東北部、桃園以北也有局部零星降雨，澎湖、金門及馬祖整天雲多有短暫降雨，中部以南則以午後雷陣雨為主。明天低壓帶影響，但水氣更少，桃園以北、東半部有短暫降雨，其他地區午後有陣雨，山區要留意局部大雨。

她表示，周四至周五低氣壓接近台灣東方或東北部海面，北部、東北部及中南部整天有雨，基隆北海岸、北部降雨時間長，其他地區為午後陣雨，中南部及其他山區有較大雨勢。周六至下周一仍在低壓帶環境，天氣不穩定，北部、中南部、澎湖、金門及馬祖有短暫陣雨或雷雨，東半部轉為午後雷陣雨。

伍婉華也說，今天台南至屏東已觀測到2至2.5米長浪，今、明天中南部沿海都要留意，周四至周五基隆北海岸、東半部、恆春半島、綠島及蘭嶼也有長浪。另外，今天到下周日都屬於年度大潮，提醒民眾從事海邊活動留意。

▲今天花東、恆春半島仍要留意局部大雨，北台灣也有局部零星雨。（圖／氣象署提供）