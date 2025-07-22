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今全台有雨　可能有颱風變天時間曝

（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲菲律賓東方海面有個低壓發展中。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

今日全台仍有雨！中央氣象署預報員曾昭誠表示，周四至周六台灣東方海面低氣壓接近，若低壓這幾天發展好，不排除增強為熱帶性低氣壓或輕度颱風，預估從台灣東方海面往東海前進。

大雨特報：台東縣

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氣象署今天清晨發布「大雨特報」，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今日蘭嶼有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，未來一周低壓帶影響，各地降雨機率滿高的，今天東半部降雨較明顯，但和周一相比稍趨緩，其他地區也有下雨機會，花蓮、台東及午後中南部有局部大雨機率；周三雨勢更趨緩，但還是有降雨機率。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

曾昭誠說， 周四至周六台灣東方海面低氣壓接近，周四、周五北部、東北部有短暫陣雨或雷雨，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有雷陣雨；周六西半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有雷陣雨。

至於低壓是否可能成颱，曾昭誠提到，要看這幾天的發展，若發展好不排除增強為熱帶低壓或輕度颱風，預估從台灣東方海面往東海前進。

曾昭誠表示，周日、下周一低壓逐漸遠離，但台灣仍在大低壓帶內，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有午後雷陣雨。

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