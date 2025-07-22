可能有雙颱！　最新預測曝

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家賈新興表示，初步評估熱帶系統97W仍有發展為颱風的趨勢，預估周四後跑到沖繩附近；而另一個熱帶系統預估於周四、周五則有發展為颱風的趨勢，未來往日本東南方海面機率較高。

▼目前西北太平洋有一個薇帕颱風，以及兩個熱帶擾動97W、98W。（圖／翻攝JTWC）



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▼最新歐洲系集模式預測未來10天颱風侵襲機率圖。（圖／翻攝賈新興YouTube）

賈新興說，周三花東沿海、鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後竹苗以南山區、高屏、宜蘭有零星短暫陣雨；周四、周五受低壓環流接近影響，周四北北基宜有局部短暫陣雨，午後各地山區、高屏有局部短暫陣雨；周五西半部、宜蘭有局部陣雨，午後南投以南、宜花東有局部短暫陣雨，其中新竹以北有局部較大雨勢發生的機率。

賈新興指出，周六台中以南有局部陣雨，午後台南以北、宜花有局部短暫陣雨；周日台中以南有局部短暫陣雨，午後南投以南山區、宜花東有局部短暫陣雨；下周一至下周四受偏強西南風影響，台中以南易有局部較大雨勢發生的機率，於深夜至隔天清晨，西半部易有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興分析，初步評估97W仍有發展為颱風的趨勢，惟其處於一個季風環流低壓帶中，主要降雨結構位於東北側，預估周四後跑到台灣東邊、沖繩附近。

賈新興表示，另外，於97W東南方的熱帶系統，預估於周四、周五則有發展為颱風的趨勢，目前看往日本東南方海面機率較高；超過5天後預報變動度大，請留意最新預報資訊。