可能有颱風！　模擬路徑曝

▲吳德榮說，最新歐洲模式系集路徑模擬圖顯示，熱帶系統通過台灣東側海面，進入北部海面。（圖／翻攝Weathernerds）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式系集路徑模擬圖顯示，熱帶系統通過台灣東側海面進入北部海面，但因垂直風切大、結構鬆散，僅發展為熱帶性低氣壓，或勉強為較弱的輕度颱風。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周三仍在季風環流內，大氣不穩定，東半部有局部陣雨或雷雨，西半部山區午後有局部陣雨或雷雨，並有擴展至部分平地的機率；花蓮、台東連日多雨土石鬆軟，避免山區活動。

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吳德榮說，最新模式模擬顯示，周四、周五熱帶系統外圍與季風環流影響，北台灣有明顯降雨，偶有較強陣風，中南部午後有局部陣雨或雷雨機率；周六至下周一仍受季風環流影響，大氣不穩定，各地有局部陣雨或雷雨機率，午後對流發展旺盛，未降雨時天氣悶熱。

吳德榮分析，最新歐洲模式系集路徑模擬圖顯示，熱帶系統通過台灣東側海面，進入北部海面，但因垂直風切大、結構鬆散，僅發展為熱帶低壓或勉強為較弱的輕颱。

吳德榮指出，最新美國模式（GEFS）系集路徑模擬圖顯示，另一熱帶系統在關島北方海面，其強度發展得較強，系集模擬路徑主要偏北而行，離台灣太遠了，無需操心，不會有影響。

▼吳德榮提到，最新美國模式系集路徑模擬圖顯示，另一熱帶系統在關島北方海面，其強度發展得較強，系集模擬路徑主要偏北而行。（圖／翻攝Weathernerds）