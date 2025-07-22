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英雄回來了！高市府團隊嘉南救災14天　陳其邁給放2天榮譽假

▲高雄市府出動!2周協助嘉南地區的風災重建 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市府團隊出動，2周協助嘉南地區的風災重建 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

丹娜絲颱風本月初重創南台灣，台南與嘉義地區災情慘重，高雄市長陳其邁第一時間致電慰問台南與嘉義兩地首長，並責成市府啟動跨區協防機制，出動協助救災。陳其邁今天在市府表揚救災團隊，頒贈感謝狀及獎勵金，讚許同仁救災14天「最早去最晚回」，並宣布將給同仁2天榮譽假，慰勞他們的辛勞。

陳其邁今天在市政會議前表揚高雄消防局、環保局、工務局、交通局等同仁，這次救災任務總共去嘉義、台南支援14天，支援當地公園、主要道路、民宅等工程搶修及修復。 陳其邁說，去年颱風的時候，高雄接受很多縣市的支援，在朋友有困難的時候，當然義不容辭要給予最大協助。

▲▼ 英雄回來了！高市府團隊救災嘉義台南14天　陳其邁喊放2天榮譽假。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高市府團隊救災嘉義台南14天，陳其邁表揚同仁，宣布給2天榮譽假。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼ 英雄回來了！高市府團隊救災嘉義台南14天　陳其邁喊放2天榮譽假。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁說，這次同仁都非常辛苦，可以說「是最早去最晚回」，希望盡高雄市最大力量來協助相關縣市，他看同仁回來之後大家臉都變黑了，所以針對市府所屬員工，會特別給予榮譽假兩天來慰勞他們的辛勞。

回顧整起支援行動，高市府於颱風過境當天（7日）即緊急召集工務、消防、環保等單位，兩小時內完成人力與車隊調度，迅速奔赴災區，第一線展開清障、復電與環境整理作業。

▲高雄市府出動!2周協助嘉南地區的風災重建 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲2週總共出動1807人次，協助清理180條道路 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市府出動!2周協助嘉南地區的風災重建 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲2周協助嘉南地區的18座公園、7條綠園道的修復 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據統計，此次高雄市共出動1,807人次、425輛車輛、563部機具，協助完成清理180條道路、18座公園、7條綠園道，另支援帆布覆蓋作業，處理82棟屋頂損毀案，協助修復19所學校、1處田徑場及1座體育館。災後近兩週，各單位人員日以繼夜投入，終於讓災區重回正軌。

整起支援行動中，不僅高雄市府高層與各局處首長多次南下勘災、慰問打氣，嘉義縣長翁章梁、市長黃敏惠及台南市長黃偉哲亦親赴現場向高雄團隊表達感謝。參與救援人員士氣高昂，直言：「為受災鄉親付出，是責任，也是榮譽。」

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