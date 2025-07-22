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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／董事長級掃街！　童子賢號召罷免傅崐萁：政治不難只要良心

▲▼和碩科技董事長童子賢出席民眾黨「台灣AI產業與能源政策的挑戰與展望」論壇。（圖／記者李毓康攝）

▲和碩科技董事長童子賢日前接受民眾黨邀約，擔任重啟核三公投正方代表。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

企業界接連對罷免議題表態，繼全聯前總裁徐重仁後，日前接受民眾黨邀約，擔任重啟核三公投正方代表的和碩董事長童子賢21日表態，支持罷免國民黨總召傅崐萁。童子賢今（22日）一大早就到花蓮陪同罷團、議長張峻掃街，童表示，政治兩個字不難，只要拿另外兩個字就叫「良心」，拿出良心，不管是否要支持核三延役或是否罷傅，從良心出發都可以找到明顯答案。

▲▼和碩董事長童子賢、花蓮議長張峻合體掃街，訴求罷免傅崐萁。（圖／讀者提供）

童子賢出生花蓮瑞穗，21日接受媒體訪問時首度表態「支持罷免傅崐萁」，也不排除公開站台。他強調，自己是花蓮子弟，是本著良心支持罷傅行動，因為傅崐萁夫婦盤踞花蓮政壇20幾年，政治已經私人利益化，罷免會相當有難度，但「為所當為，言所當言。逆風而行，在所不惜。」

童子賢今受訪時表示，自己來到鳳林挺這個行動，同時也是挺議長所率領的諸位議員，「花蓮是好山好水、是我的故鄉，我們希望花蓮的政治環境、人文環境也都能夠有一番新的面貌。花蓮值得給他一個乾淨、多用參與、給更多新的人才與機會的政壇環境。」

媒體詢問，如何看待傅氏王朝在地盤據20年？童子賢笑回，在地花蓮鄉親都比我還要清楚。很多年輕一代願意在公共服務領域獻身的，曾經遇到很多人都感覺很悶，有一種說不出的悶塞感，原因就是好像一潭水流不動了，水如果流不動，就容易生蚊蟲、變髒汙。

童子賢認為，一個合理環境，無論商業或政治，應該讓年輕一代的人才都能有發揮的空間，人才有空間、社會有活力，我在想，這樣才是花蓮正常的環境。

至於民眾黨團總召黃國昌今也在花蓮針對核三延役開說明會，童子賢表示，政治兩個字不難，只要拿另外兩個字就叫「良心」，拿出良心，不管是否要支持核三延役或是否罷傅，從良心出發都可以找到明顯答案，所以我不擔心有什麼衝突。

童子賢強調，自己今天的行程很清楚，就是為了挺張峻及議員的行動而來，今天就不會去談其他能源的議題，謝謝。

張峻也表示，今天真的非常感謝董事長這麼支持，最主要就是支持農民，因為傅崐萁長期打壓賓狼農民，尤其他為了打壓我來犧牲非常多農民的檳榔園，這很不應該，一定要改變這樣的政治環境，再次感謝無黨籍的各位議員以及童子賢專程下來支持。

▲▼和碩董事長童子賢、花蓮議長張峻合體掃街，訴求罷免傅崐萁。（圖／讀者提供）

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