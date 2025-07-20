看台師大記者會被氣到！一票「狂翻陳忠慶白眼」：太不負責任

▲陳忠慶 。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

師大女足隊「抽血案」炎上，校方19日召開記者會說明事件始末，師大校長吳正己與教練周台英等人出面致歉，可許多人越看越火大。其中，計畫主持人陳忠慶讓一票網友直呼，「太不負責任了吧！真的超扯」、「責任不比周台英小」、「完全抓錯重點，真的是有嚇到捏！」

台師大爆出「抽血換學分」醜聞，更因後續處理不當引發眾怒。而這起事件還是國科會委託案，第一年研究主持人為台師大體育與運動科學系教授陳忠慶，後兩年也在研究團隊，更被台師大研究倫理審查委員會（倫審會）指出有四大缺失。

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陳忠慶記者會上指出，有關同意書部分，因為第一年擔任計畫主持人，自己因為業務繁忙跟健康因素，沒有注意到這些事，自己會深刻反省做改進。至於外界要求撤回研究報告部分，陳忠慶表示，已經有先寫信去要求撤稿，另外兩篇有其他作者，目前尚未確定，會盡快處理。

對此，就有網友在Dcard列出陳忠慶在記者會上想表達的事，「我是想幫助選手，但我人在國外研究，我沒有注意到細節，我的缺失，造成學校傷害，本人最深的道歉，我會深刻反省，全力配合檢調，不便回應，但是當初我真的要出國，我什麼都不知道，而且我也不知道為什麼有一天抽三次血。」

一番話引發大批網友翻白眼，「什麼叫作人在國外？」「人在國外，自己負責什麼專案跟教學就都不管嗎？笑死人，都簽名蓋章了，不用負責喔…」、「陳忠慶是計劃主持人！記住他！他不可能不知情！現在都推給周台英，請大家也記得陳忠慶這個計劃主持人的名字！」

還有人怒轟，「身為計畫主持人卻說什麼人在國外不知情，也太不負責任了吧！真的超扯」、「我認為陳忠慶的責任不比周台英小」、「陳忠慶一直在那邊糾結一天沒有抽3次只抽1次，完全抓錯重點，真的是有嚇到捏！小朋友都知道的事，動手就是錯，管你今天是打人家3下還1下。」