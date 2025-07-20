女足的血抽到哪了？他曝「已經銷毀」　網見1比喻秒懂：答非所問啊

▲陳忠慶說，血液樣本已經銷毀。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台師大女足隊爆「抽血換學分」醜聞，計畫主持人陳忠慶昨日在記者會上提到，研究資料已經銷毀，其中也包含血液樣本。對此，藝人黃豪平便直言，「是問你去哪裡，你跟我說都銷毀了」，並用1比喻來形容陳忠慶的回應方式。

女足球員的血液要做什麼研究？用在哪裡？一直都是許多人非常關心的事。然而，陳忠慶昨日在記者會則指出，去年11月初，研究倫理委員會（REC）實地查核後，認定執行上有缺失，所以已經按規定決議要把研究資料銷毀，這其中也包含血液樣本。

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▲黃豪平發表看法。（圖／翻攝自Threads／smaljohn）

藝人黃豪平就在Threads上表示，「大眾要知道的是什麼研究需要這樣抽？那是抽到哪了？」結果陳忠慶卻是回答最終的位置，「啊不就跟，我問你靠什麼吃飯？你回我嘴巴啊，一樣北爛嗎？」

該則串文吸引約4000人按讚，不少網友也留言表示，「對，講了跟沒講一樣」、「對啊你問到我的疑問？血是拿去喝了嗎？什麼研究需要一個學生每天被抽那麼多血」、「答非所問啊，不然這記者會是開心酸的喔」、「問你為什麼想吃滷肉飯，你回我『用嘴巴吃』，大概這樣的感覺」。