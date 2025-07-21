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有道歉沒真相　沈春華批台師大女足記者會：我們又被集體扎了一針

▲▼ 臺師大本校女子足球隊事件處理進度說明 -陳忠慶 。（圖／記者黃克翔攝）

▲計畫主持人陳忠慶表示，研究資料已經銷毀。（圖／記者黃克翔攝）

記者張靖榕／綜合報導

台師大近日爆發「女足抽血事件」引發社會關注，校方19日首次召開記者會，由校長吳正己率領一級主管、計畫主持人陳忠慶，以及協同主持人兼女足教練周台英共同出面致歉。不過，資深媒體人沈春華在事後於臉書發文表示，這場記者會未能釐清外界疑問，只有校長、教授不斷鞠躬道歉，卻缺乏事實與真相，是一場令人大失所望的記者會。

沈春華指出，這場延宕數日才召開的記者會，未能說明「精準運科實驗計畫」的具體內容，當事人只有不斷向學生與社會鞠躬道歉。主持人更以兩位教授需趕赴下一場會議為由，限制現場媒體提問，引發質疑掩蓋真相之嫌。她痛批，「只有道歉，沒有真相。」

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沈春華進一步質疑，這項被指涉造成學生身心受創的「實驗」，在師資培育重鎮的台師大內部究竟持續了多久？為何能毫無監督地進行？是否有幕後主導者仍未曝光？而計畫由國科會核定補助，到底是在實驗什麼？目的又是什麼？這個總可以說吧？」

沈春華質疑，「對運動員進行抽血到底已經幾年了？為何不必事先取得學生的同意書？為何讓學生有「不配合就不能順利取得學分」的脅迫感？任何「人體實驗」都是不能強迫的，這一點老師會不知道嗎？」

校方所指的「抽血血液銷毀了」，但執行實驗的SOP是基於什麼設計出來的，得到的數據結果與報告為何也拿不出來，「不會也一併銷毁了吧？」她更質疑為何每回抽血也連續抽14天，什麼時候抽，一天抽幾次，這些疑問校方在記者會上也都沒有解答，「疑問很多，答案很少！」

「說清楚講明白，很難嗎？」沈春華表示，「這場記者會後，感覺我們又被集體扎了一針」，學生與社會大眾需要的是一個真相，有了真相才能真正安慰受害學生，並避免下一個傷害的發生。

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