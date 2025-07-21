「咬斷性侵者舌頭」遭判刑！78歲嬤抗爭60年...終獲法院重審

▲崔末子堅信18歲時的自己，咬斷性侵者舌頭是「正當防衛」。（圖／翻攝YT／MBCNEWS）

圖文／CTWANT

近日，南韓一起跨越60多年的舊案重新引起社會專注。原因是1964年，一名年僅18歲的崔姓少女遭另名21歲男子企圖性侵，她在激烈抵抗中咬斷了性侵者一截舌頭。荒唐的是，當年韓國法院卻以「故意傷害」罪判處她10個月有期徒刑，反而性侵未遂的加害男子，只因「非法入侵」被判刑6個月，成為一起「受害者比加害者判得更重」的荒唐判決。61年來，這名女性不斷主張自己只是行使「正當防衛」權力。經過她不懈的抗爭，這起案件終於將在7月23日上午11時在釜山地方法院進行重審，事件引起南韓全國上下關注。

綜合南韓媒體報導，1964年5月6日，年僅18歲的崔末子（音譯，原文최말자／Choi Malja）遭遇21歲男子盧某企圖性侵，在激烈抵抗中，崔末子咬斷了盧某舌尖處約1.5公分的一截舌頭。事後，釜山地方法院以「重傷害罪」罪名判處崔末子有期徒刑10個月、緩刑2年，崔末子雖激烈辯抗自己僅是為了抵抗性侵而採取自衛行為，但並未收到府山地方法院採納。而施暴者盧某僅被控「特殊入室搶劫」和「特殊恐嚇罪」，不包括強姦未遂罪，最終被判刑6個月、緩刑1年。甚至比崔末子判得更輕。

有媒體指出，在1960年代，韓國流行一句老話：「女人和鱈魚乾要三天打一次才會好吃。」揭露了當年韓國男性對女性行使暴力行為，是社會文化中不成文的秘密默契。然而近年來，韓國社會的對於兩性平權、性別暴力的意識逐漸提升，崔末子又在2020年5月、事發56年後鼓起勇氣提起再審申請。

雖然釜山地方法院、釜山高等法院都「以沒有證據支持崔順時宣稱的『檢方在調查過程中非法拘禁並逼供』」為由，駁回了她的再審申請，然而經過3年多的審議，南韓最高法院發回重審此案，表示有足夠的間接證據支持崔末子的主張，並且需要對原判決、報紙文章、囚犯名冊、刑事案件檔案和法警登記冊進行法院事實調查。

釜山地方法院刑事5部審判長金鉉淳宣布，將於23日上午11點，在釜山地方法院第352審判室，對崔末子重傷害罪一案件的重審進行第一次聽證會，而此時，崔末子已經高齡78歲。

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