趙少康爆料台關稅「就是32％」！財經網美批胡扯：沒知識又不看報

▲前中廣董事長趙少康表示，他掌握的消息指出「台灣將被課徵32%關稅」，慘遭胡采蘋打臉毫無財經常識。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

美國總統川普近日頻頻公布多國關稅稅率，日本、南韓皆遭課徵25%關稅，唯獨台灣至今未見正式數據。前中廣董事長趙少康今（21日）陪同國民黨立委徐巧芯掃街時表示，他掌握的消息指出「台灣將被課徵32%關稅」，並質疑民進黨政府刻意延遲公布，試圖撐過7月26日罷免投票日。面對媒體追問消息來源，徐巧芯則補充，網路上有一個網站會定期更新各國關稅與匯率數據，雖然資訊的正確性還有待查證，但相關評論已引發討論。對此，財經網紅胡采蘋直言兩人真的是沒有財經知識也不看報，批評其說法與實際情況完全脫節。

財經網美胡采蘋指出，雖然不敢講台灣一定不是4/2所公佈的初始對等關稅32%，但目前各國領到新稅率的流程是這樣的：4/2之後各國貿易談判→川普覺得還可以再談→川普自行加稅率嚇各國→川普把簽名信貼在個帳公告全世界。

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川普政府的關稅程序並非單一公文通知，而是經由談判後由川普本人直接在社群平台Truth Social上公布。「根本不存在什麼『收到信不敢公布』這種事，各國政府想蓋牌也蓋不住，因為川普直接公開了。」

胡采蘋舉例說明，越南與美方談妥稅率為11%，結果川普一意孤行貼出20%的新數字，令越南政府措手不及；日本方面，川普曾放話要課徵35%，最終實際稅率為25%，消息公布後日經指數應聲上漲。

她更直言，徐巧芯身為信義區立委，卻未掌握基本經濟事實，令人失望，「信義區是台商與科技業重鎮，選民一聽就知道你在胡說八道，這樣的人領導國家，簡直是經濟強國的恥辱。」



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