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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康搶先川普公布32%　他諷：問聖皇新天公請出的川普聖靈嗎？

▲▼ 趙少康說明「去東非看動物大遷徙」一事。（圖／記者李毓康攝）

▲趙少康。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

美國總統川普近日公布多個國家關稅稅率，而台灣遲遲未揭曉，中廣前董事長趙少康21日則搶先川普，率先公布他所得到的消息，台灣關稅為32%，絕對不會太少，而國民黨立委張嘉郡也透露，在民間也已聽說美國已寄信給台灣。值得注意的是，社群媒體上部分帳號也出現「關稅信已送達」、25%關稅文件已抵台，府方壓新聞只為撐過26日大罷免投票等敘事。對此，一位政黨人士開玩笑嘲諷說，這位媒體大亨，是不是從一位曾請出川普聖靈的「聖皇新天公」那兒打聽來的消息？

針對美國關稅議題，21日傳出行政院副院長鄭麗君與談判團隊，規劃在本周將再率團赴美進行第四輪的實體談判，力拚稅率低於20%。不過，在此同時，國民黨國家政策研究基金會與民眾黨今天上午聯手舉行記者會，公布民間版美國關稅衝擊影響評估期中報告，出席人員包括民眾黨政策會執行長賴香伶、前台大校長管中閔、立委賴士葆與黃珊珊等人。

根據調查內容，有50.5%表示已經受到美國關稅的直接影響，在模擬10%關稅情境下，近6成企業認為營收將小幅下降或無明顯變動；若課徵幅度達20%，逾半企業預估營收將減少10%至30%，其中有26%認為將損失3成以上。此外，規模50人以下的小型企業所受充其最劇烈，35.8%預測營收將減少超過30%。

管中閔在記者會上表示，主要受關稅衝擊的產業，第一是電子零組件業；其次是電腦、電子產品的光學製品業；第三是汽車及零件業，接著是機械設備、基本金屬業、塑膠橡膠製品等。他也指出，雖然目前實質關稅尚未發生，但已經有5%廠商開始裁員，並有25%已經把原來的增援或擴張計畫暫緩，也有23%廠商開始規劃轉移產能。

此外，趙少康受訪時也公開表示，政府為何要遮遮掩掩，不敢跟人民說清楚。他認為，民進黨就是想拖過罷免投票日7月26日再公布；他更當場搶先川普公布稅率，「我得到的消息就是32%，絕對不會太少，他們想要10%絕對不可能！」

至於國民黨立委張嘉郡則表示，他們已在民間聽到，其實美國已寄信給台灣，已經通知關稅稅率。她質疑，現在為什麼行政院遲遲不肯公開實際稅率？到底是不是為了配合大罷免，不想受到美衝擊，搞不好有一些政治考量。

值得注意的是，在訊息空間上，同一時間社群媒體上出現部分類似的敘事內容。舉例而言，threads帳號《阿倩幣市》（katherinemackenzie9383pc）指出，25%關稅文件早已送達台灣，總統府急壓新聞只為撐過726大罷免，不是還沒談完，是不敢講，這封關稅通知信，早就靜靜躺在總統府某個抽屜裡，但誰也不敢動，因為打開的那一刻，就是選票開始反轉的起點。

該帳號的另一貼文則表示，白宮關稅信已經送達，行政院卻說「還沒收到」。文中更表示，信件早已由駐美代表處內部轉回台北，並送達國安會與經貿談判單位，甚至根據「高層外事幕僚」流出的流程紀錄，本月9日晚上8點，賴清德已在總統府召開「關稅應變內部會議」，會議長達兩小時，但這場會議未有對外公開，甚至連新聞稿都未發布。

至於這個threads帳號《阿倩幣市》(katherinemackenzie9383pc)，是在今年6月才剛創立，追蹤人數也還很少。對此，一位黨政人士受訪時表示，上述這些都是包牌式的造謠，目的是「干擾投票」，他說，這明顯是為了干擾投票而散播的謊言，來源有虛擬貨幣的匿名幣商，有掌握全國農會系統的小公主，還有剛取消東非動物大遷徙行程的電台董事長，有人說是25%、30％或32％，完全包牌式的編造，數據有所不同，但唯一連結的，都是週六的投票。

黨政人士說，國際媒體已經證實，台灣尚未收到通知，台灣與美方還在持續相關的磋商，包括外媒《Politico》也證實，包括台灣在內、瑞士、印度也尚未收到稅率相關的通知。他強調，談判團隊都還在磋商，難道媒體大亨就得到國務院通知？

另一位黨政人士則拿出先前網路瘋傳的一段影片。他說，有一名自稱是「聖皇新天公」的男子，打著接替玉皇大帝位置名義，在大直北安路一棟民宅宣傳福音，每次儀式都會請出不少大人物的靈魂「降臨現場」，附身在一位信徒上，包括蔡英文總統、故總統蔣經國、美國總統川普，甚至連耶穌都請出來。

這位人士開玩笑地說，不知道這位媒體大亨，是不是從這位「聖皇新天公」那裡打聽來的消息，竟然能比川普還先公布。

▼「聖皇新天公」傳福音，請出多位知名人士「聖靈」。（圖／翻攝畫面）

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