稱「民間聽到美已通知關稅稅額」　張嘉郡：為何政院遲不公開？

▲國民黨立委張嘉郡。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國總統川普延後的對等關稅政策預計8月1日實施，但台美至今仍未達成協議，傳行政院副院長鄭麗君最快本周赴美展開第4輪實體磋商。國民黨立委張嘉郡今（21日）表示，「基本上我們在民間聽到說，其實美國已寄信給台灣」，已經通知關稅稅率，然到現在為什麼行政院遲遲不肯公開實際稅率？到底是不是為了配合大罷免，不想受到美衝擊？搞不好有一些政治考量。

張嘉郡說，「我是希望說可以盡速來公布，讓我們的產業有因應時間」，不要讓產業無所依據，也再次呼籲，既然副院長去到美國，希望能拿出Guts（膽量），絕不能犧牲農業跟農民權益，農漁畜牧產業都需要政府支持，絕不能因為關稅談判而被犧牲。

另外，立法院經濟委員會邀請經濟部部長、農業部部長、內政部首長及交通部首長21日就「丹娜絲颱風及0708豪雨災損及回復情形」進行報告，並備質詢。

張嘉郡說，這次所有台電基層員工都非常努力想要復電，但實際現在台電內部面臨什麼樣問題，為何復電這麼緩慢？是不是新進員工不足、青黃不接、經費不足或輸配電技術發生什麼問題，這都須全面盤點。

張嘉郡重申，這次風災讓很多鄉親看見台電基層努力跟辛勞，希望為他們加油，也希望經濟部可以給予台電多一點支持，讓台電總盤點，除撥補問題外，台電內部人事、訓練、輸配電盤點等，是不是能系統性整理，讓外界知道目前台電真正面對問題是什麼。