林國成三字經飆罵賴清德　民進黨要求黃國昌道歉、開除林國成黨籍

▲小草蛋洗民進黨中央黨部。（影片／民進黨提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨發言人吳崢、韓瑩今（21日）上午召開「民眾黨就這水準？嚴厲譴責髒話暴力惡行！」記者會，痛批民眾黨立委林國成脫序言行公然侮辱國家元首，民眾黨主席黃國昌應表態道歉，並開除鼓吹仇恨顯已不適任立委的林國成。同時，針對砸雞蛋的暴力行為，更質疑是否有人授意，黃國昌不僅應約束其黨籍立委，更應約束其支持者，請民眾黨適可而止，別再破壞民主法治。

吳崢表示，林的言語非常粗鄙，對總統噴出三字經，在法律上已構成公然侮辱。更嚴重的是，這是政治上的訊號，民眾黨舉辦的造勢活動，竟然變成立委黨公職用情緒性字眼鼓吹仇恨，對國家元首用低劣語言進行辱罵，這就是民眾黨主張、倡議的新政治？林行徑已嚴重脫序，完全不該是國會議員應有的言論，這樣的行為逾越民進黨容忍底線，也不被社會大眾接受。

吳崢說，林雖然已在社群媒體道歉，但卻避重就輕，稱一時情緒激動，才不小心爆粗話，其實大家可以看看昨日的直播影片，林國成是一上台就對著全場的民眾鼓吹仇恨、是一上台就對著賴清德喊出三字經，甚至當他講完這段仇恨言論後，現場激昂的配樂沒有停止、現場群眾的歡呼沒有停止，台上超過十個中華民國的藍白立法委員，也沒有一個人出聲制止。

吳崢表示，民眾黨標榜科學、理性、務實，難道噴三字經就是民眾黨口中的科學、理性、務實嗎？請教黃國昌，這種脫序、仇恨的言論，就是你領導的台灣民眾黨？黃國昌應該公開譴責林國成的言論並道歉，且應該立即將林國成開除黨籍，因為林國成這種不斷激化台灣社會對立、不斷助長台灣社會仇恨的言論，已經不配成為一個國會議員，更不符合台灣社會對國會議員應有的期待。我們要求台灣民眾黨對於你們自家不分區立委脫序、暴力、低級的言論來做出道歉與回應。

另外，針對昨天傍晚二名嫌犯至民進黨中央丟擲雞蛋的暴力攻擊行為，韓瑩表示，從黨中央監視器清楚可見，該起事件就是蓄意行為。透過大樓其他監視器畫面，昨天下午4點51分，2名砸雞蛋男子，企圖從大樓貨梯進入大樓，已遭到保全制止，並同步通知警方；隨後在下午6點15分，嫌犯開車駛入B3停車場，搭電梯直達黨部十樓門口，下午6點22分，對著黨中央招牌一陣狂砸雞蛋，其中一名負責砸雞蛋，另一名則負責錄影，甚至砸完雞蛋後，還說了一段「感言」，下午6點24分搭電梯離開，更加明確證明是有計劃性前往民進黨中央砸雞蛋。

韓瑩指出，二名分別為65歲及45歲男子嫌犯已遭警方逮補，後續將依侵入住宅、恐嚇、毀棄損壞等罪移送地檢署偵辦。對此脫序行徑，不禁令人質疑背後到底是誰授意？民眾黨難道又要推卸給熱心支持者個人行為？也令人懷疑這就是民眾者支持者的水準？再次重申，對於任何暴力都是「零容忍」，對於這種脫序行為，已明顯侵入大樓，且此棟大樓不止有民進黨，也有其他公司樓層，呼籲民眾黨黃國昌應該對此暴力行為道歉，同時，也應要求支持者，隨著罷免投票期程愈接近，應更加理性，並約束相關行為。

吳崢也說，台北市現在暴力事件頻傳，前幾天有民眾只是在餐廳討論政治話題，就被人暴力攻擊、用拳頭毆打，昨天仇恨民進黨的人士竟然直接跑來暴力攻擊黨部，請問台北市長蔣萬安有看到？請蔣萬安給台北市民一個態度，不要讓大家覺得，台北市現在沒有法律了，只要意見不同，就會在路上被暴力相向。還是說因為這些人立場跟你相近，你就會繼續容忍縱容這些暴力行為？